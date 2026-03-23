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Isabella Abendroth posiert am Tennis-Netz

Tennis-Talent Isabella Abendroth (15) kommt aus Hittfeld (Gemeinde Seevetal). Seit diesem Jahr spielt sie für den Club an der Alster. Foto: Florian Quandt

paidTennis-Talent Isabella Abendroth (15): Aus Hamburg in die Welt

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Ausufernd gejubelt hat sie nach dem Sieg nicht. „Im zweiten Satz habe ich etwas gewackelt“, sagt Isabella Abendroth nach dem Spiel. Dabei hat das 15-jährige Tennis-Toptalent souverän in zwei Sätzen (6:0, 6:4) gegen die Dänin Sophia Ragus (18) gewonnen und ist damit ins Viertelfinale des Nachwuchsturniers in Hamburg eingezogen – ein weiterer kleiner Schritt in einer Karriere, die im norddeutschen Tennis bereits viel Aufmerksamkeit erhält. Die MOPO hat Isabella getroffen.

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