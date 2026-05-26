Tennis-Superstar startet mit Abendkleid ins Match gegen Siegemund – und gewinnt

Ohne Fortune gegen „Fashion-Queen“ Naomi Osaka: Laura Siegemund ist zum dritten Mal in Folge in der ersten Runde der French Open ausgeschieden. Die 38-Jährige unterlag der kraftvollen, viermaligen Grand-Slam-Siegerin aus Japan in einem engen Match mit 3:6, 6:7 (3:7). Die routinierte Schwäbin spielte weitgehend auf Augenhöhe, konnte ihre Chancen aber nicht entscheidend nutzen.

Einen Lauf wie 2020 kann Siegemund – als Weltranglisten-47. aktuelle deutsche Nummer eins – damit nicht wieder starten. Damals erreichte sie das Viertelfinale bei dem Höhepunkt der Sandplatzsaison.

Es bleibt somit neben Alexander Zverev, der nun auf den Tschechen Tomas Machac trifft, bei zwei deutschen Spielerinnen, die weiter im Turnier sind: Die beiden Hamburgerinnen Eva Lys und Tamara Korpatsch spielen ebenfalls am Mittwoch um den Einzug in die dritte Runde.

Auch das Match spielt Osaka im Glitzer-Outfit

Osaka sorgte schon vor dem ersten Aufschlag für Aufsehen. Die ehemalige Weltranglistenerste ging in einem schwarzen, bodenlangen Glitzerkleid auf den Court Suzanne-Lenglen, das sie für die Partie ablegte. Im Match trug die 28-Jährige dann ein bronzefarbenes Glitzer-Outfit.

Die Favoritin hatte sich zuletzt in Madrid und Rom ordentlich präsentiert, ist in Paris aber noch nie über die dritte Runde hinausgekommen. Also witterte die Dauerbrennerin Siegemund, die mit ihrem taktischen Gespür für ihre Gegnerinnen enorm unangenehm sein kann, ihre Chance.

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Schon im ersten Satz hielt Siegemund gut mit, doch Osakas Kraft mit Aufschlägen bis 195 Stundenkilometer war der entscheidende Faktor. Im zweiten Durchgang brach sie mit vielen Stopps Osakas Rhythmus, verdiente sich ein Break und einen Satzball. Doch Osaka kam zurück und setzte sich durch. (sid)