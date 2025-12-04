„Bedeutet mir viel“: Zverev schlägt 2026 wieder am Rothenbaum auf

In diesem Jahr kam seine Zusage noch ganz kurzfristig und überraschend, für 2026 aber haben Hamburgs Tennis-Fans und die Macher des Turniers am Hamburger Rothenbaum früh Gewissheit. Alexander Zverev wird zum neunten Mal beim tradtionsreichsten Turnier des Landes aufschlagen.

„Zu Hause zu spielen, bedeutet mir immer unglaublich viel – und ich spüre jetzt schon die besondere Energie, die die Zuschauer in Hamburg jedes Jahr erzeugen“, sagte der Weltranglistendritte, der im Hamburger Stadtteil Lemsahl-Mellingstedt aufwuchs.

Zverev konnte sein Heimturnier 2023 gewinnen

Im Mai war Zverev, der das Turnier 2023 gewinnen konnte, schon im Achtelfinale ausgeschieden. Geschwächt von einem fiebrigen Infekt verlor der 28-Jährige gegen den Franzosen Alexandre Müller.

Dass er bei der nächsten Auflage, die vom 16. bis 23. Mai 2026 wieder dabei ist, sei „eine fantastische Nachricht – für das Turnier und für alle Tennisfans in Deutschland“, sagte Turnierdirektor Enric Molina. „Sascha ist unser Local Hero und einer der größten globalen Namen in diesem Sport.“