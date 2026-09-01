Tennis-Star mit nächstem Mode-Statement: Tribut an Sport-Ikone

Im Kapuzenkleid betrat die Japanerin den Tennis-Court und spielte auf einen ehemaligen Basketball-Star an. Ihr US-Open-Auftaktmatch gewann Naomi Osaka am Ende mit etwas Mühe.

Naomi Osaka hat ihre liebgewonnene Tradition der extravaganten Einlauf-Outfits auch bei den US Open fortgesetzt. In einem weiß-grauen Kleid mit Spezial-Musterung und Kapuze betrat die Turniersiegerin von 2019 und 2021 vor ihrer Erstrundenpartie gegen Anastassija Sacharowa das Arthur Ashe Stadium in New York.

Darunter trug Osaka ein schwarzes Dress, dazu Cornrows (geflochtene Haare) und ein Stirnband – als „Tribut“ an den früheren Basketballstar Allen Iverson.

NBA-Legende Iverson prägte Osaka

Anzeige

„Für mich ist er ein Wegbereiter“, sagte die 28-Jährige über den ehemaligen NBA-MVP: „Er ist auch jemand, zu dem ich sehr aufschaue, weil er – ob nun bewusst oder nicht – im Bereich Mode viel bewegt hat.“ Iverson habe „die Art und Weise verändert, wie sich NBA-Spieler kleiden, und ich glaube auch, die gesamte Diskussion über Kleidung im Sport sowie den Ausdruck der eigenen Persönlichkeit durch Stil“.

Sportlich lief es für die Japanerin etwas holprig. Beim Sieg über die Russin musste Osaka zweimal in den Tiebreak, gewann 7:6 (8:6), 7:6 (7:3).

Anzeige

Schon in Melbourne und Paris sorgte Osaka für Hingucker

Die extravaganten Auftritte gehören bei der aktuellen Nummer 13 der Weltrangliste längst zum Programm. Schon bei den Australian Open und den French Open hatte sie mit ihren Outfits für viel Aufsehen gesorgt.

Anzeige

Vor dem Match hatte es für die Fans ein weiteres Highlight gegeben. Die Schweizer Ikone Roger Federer wurde erneut geehrt. Wenige Tage nach der Zeremonie rund um seine Aufnahme in die Hall of Fame des Tennissports erhielt der 20-malige Grand-Slam-Sieger nun auf dem Court auch noch seinen offiziellen „Hall-of-Fame-Ring“. (sid)