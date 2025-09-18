Meilenstein: Hamburgerin Seidel erstmals in der Top 100 der Tennis-Weltrangliste

Die deutsche Tennis-Hoffnung Ella Seidel (20) hat nach großem Kampf einen Meilenstein ihrer Karriere erreicht. Beim WTA-Turnier in Seoul rang die Qualifikantin die an Nummer sechs gesetzte Brasilianerin Beatriz Haddad Maia im Achtelfinale in dreieinhalb Stunden nieder – die Hamburgerin hat damit den erstmaligen Einzug in die Top 100 der Weltrangliste sicher.

3:37 Stunden lang kämpften Seidel und die Titelverteidigerin auf dem Hartplatz des Court 2 um den Einzug ins Viertelfinale. Der Deutschen schien in ihrem vierten Drei-Satz-Match in Serie die Kraft auszugehen, doch sie kam im letzten Durchgang mit dem Break zum 4:5 zurück und nutzte dann ihren ersten Matchball zum 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 7:5. Seidel trifft nun auf Jekaterina Alexandrowa, die Nummer elf der Welt.

Am Mittwoch hatte Eva Lys den Sprung ins Viertelfinale verpasst. Schon in der ersten Runde gescheitert waren Tatjana Maria und die Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund. (dpa/pmk)