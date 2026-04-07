Hamburgerin muss erneut passen: Rätsel um Verletzung von Eva Lys

Eva Lys hat in ihrer jungen Karriere viel erlebt. Eine Heldinnen-Geschichte Down Under, den Aufstieg zur deutschen Nummer eins, aber auch immer wieder körperliche Rückschläge. Der jüngste ist besonders bitter: Das Knie, das Lys seit Monaten peinigt, macht weiter Probleme und verdammt sie zum Zuschauen beim Billie Jean King Cup.

Seit Dienstag kämpfen die deutschen Tennisfrauen in Oeiras/Portugal darum, der tristen Zweitklassigkeit des Nationenwettbewerbs zu entfliehen. Doch die Hoffnungsträgerin fällt aus. „Wir hätten Eva Lys natürlich gerne dabeigehabt“, sagte Bundestrainer Torben Beltz, „aber es ist wichtig, dass sie ihre Knieverletzung aus Australien erst einmal vollständig auskuriert.“

Was Lys genau fehlt? Darüber sprach auch der Teamchef der DTB-Frauen nicht. Seit Monaten macht Lys ein Geheimnis aus der Diagnose. Dass es sich um etwas Komplexeres handelt, scheint inzwischen aber klar, hatte es zuletzt doch eigentlich danach ausgesehen, als sei das Schlimmste überstanden.

In Miami gab die Hamburgerin nach rund acht Wochen Pause ihr Comeback – und verlor wie auch in Charleston elf Tage später. „Null Sätze in Miami, einen in Charleston. Jetzt müssen wir dem Prozess vertrauen“, schrieb Lys im Anschluss bei Instagram. Doch der Prozess ist nun erneut ins Stocken geraten, was auch die langfristige Perspektive gefährdet.

Eva Lys: Durchbruch bei den Australian Open

Im Januar vergangenen Jahres hatte die damals 23-Jährige, die regelmäßig auch von ihrer rheumatischen Autoimmunerkrankung (Spondyloarthritis) gebremst wird, als „Lucky Lys“ bei den Australian Open ihren Durchbruch gefeiert. Seit ihrem Achtelfinaleinzug als Nachrückerin ist Lys auch neben dem Platz zur Marke geworden, bei Instagram folgen der Hamburgerin mit dem Faible für Mode und Glamour 311.000 Fans. Auf der sportlichen Ebene droht nun aber ein schmerzhaftes Abrutschen in der Weltrangliste.

Eva Lys fällt verletzt aus – ein Rückschlag für das deutsche Team. imago/Hasenkopf Eva Lys fällt verletzt aus – ein Rückschlag für das deutsche Team.

Lys, schon einmal die Nummer 39 der Welt, ist jetzt nur noch 75. im WTA-Ranking. Sollte sich die Verletzung länger hinziehen, droht gar der Fall aus den Top 100 und den Hauptfeldern der Grand Slams. Sie befindet sich in einem Dilemma, das viele Tennisprofis jenseits der Top 20 kennen: Ein vollständiges Auskurieren der Verletzung geht möglicherweise mit erheblichen finanziellen Verlusten einher.

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Kurzfristig bedeutet Lys‘ Ausfall vor allem eine zusätzliche Belastung für das deutsche Frauentennis in schwierigen Zeiten. Die Weltranglisten-85. Ella Seidel (21) ist im unerfahrenen Team im Billie Jean King Cup nun die klare Nummer eins. Die junge Eva Bennemann (18) und Noma Noha Akugue (22) stehen bei den Gruppenspielen gegen Portugal, Dänemark und Schweden vor ihrem Debüt im Nationalteam. (sid/dj)