Tennis-Märchen beendet: Hamburgerin Lys scheitert in Peking im Viertelfinale

Viel Mut, jede Menge Power – es fehlte noch an Kleinigkeiten: Eva Lys hat trotz eines couragierten Auftritts das Halbfinale beim WTA-Turnier in Peking verpasst. Die 23 Jahre alte Hamburgerin unterlag French-Open-Siegerin Coco Gauff aus den USA am Mittwoch nach der nächsten ansprechenden Leistung 3:6, 4:6.

Lys verpasste damit ihren ersten Halbfinaleinzug bei einem WTA-Event der höchsten Kategorie. Dennoch kann die deutsche Nummer zwei viel Positives aus der chinesischen Hauptstadt mitnehmen.

Lys’ erster großer Lauf bei einem 1000er-Turnier

Die Aufsteigerin schaffte gegen Jelena Rybakina ihren ersten Erfolg gegen eine Top-10-Spielerin, rückte dann erstmals ins Viertelfinale bei einem 1000er-Turnier vor und wird in der Weltrangliste erstmals zu den 50 besten Spielerinnen der Welt gehören.

Gauff war noch eine Nummer zu groß, doch Lys bewies auch gegen die Weltranglistendritte ihr hohes Level. Von der Grundlinie bereitete sie ihrer Kontrahentin mit ihrer Schlaglänge und der Power in der Vorhand erhebliche Probleme. In den entscheidenden Momenten war die Favoritin dann aber doch da.

Auch im zweiten Durchgang bot Lys Gauff die Stirn, kam nach einem Break Rückstand zunächst zurück. Doch Gauff brachte das Match mit dem Selbstverständnis einer Grand-Slam-Siegerin auf ihre Seite. (sid/pmk)