„Ein Kreis schließt sich“: Tennis-Heldin Kerber (38) kündigt ihr letztes Spiel an

Die einstige Weltranglistenerste Angelique Kerber wird knapp zwei Jahre nach ihrem letzten Tennismatch als Profi noch ein offizielles Abschiedsspiel bestreiten. Die 38-Jährige trifft am 20. Juni in Bad Homburg auf ihre Freundin Ana Ivanovic.

„Es ist die perfekte Bühne für einen besonderen Tag mit vielen Emotionen“, sagt Kerber der „Bild“. Bei dem WTA-Rasenevent (20.–27. Juni) nahe Frankfurt ist Kerber Turnierdirektorin.

Kerber und Ivanovic: Freundschaft und gemeinsame Tennis-Karriere

„Ich freue mich sehr auf Ana, denn irgendwie schließt sich mit diesem Match auch ein Kreis“, erklärte die Gewinnerin von drei Grand-Slam-Turnieren. „Wir kennen uns wirklich schon sehr lange, sie ist eine meiner besten Freundinnen, und wir haben auf und neben dem Platz viel Zeit miteinander verbracht.“ Vor wenigen Tagen waren die beiden gemeinsam in Paris, wie sie bei Instagram zeigten.

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Kerber war die beste deutsche Tennisspielerin dieses Jahrtausends und in den Jahren 2016 sowie 2017 insgesamt 34 Wochen lang die Nummer eins der Welt. Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris trat sie ein letztes Mal an und beendete nach der Niederlage im Viertelfinale gegen die spätere Goldmedaillengewinnerin Zheng Qinwen ihre Karriere. Auch die Serbin Ivanovic (38) war während ihrer Karriere die Nummer eins und gewann die French Open. (dpa/dj)