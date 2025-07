Tennis-Hammer: Zverev trainiert jetzt mit der Nadal-Familie

„Aus persönlichen Gründen“ hatte Alexander Zverev erst kürzlich das ATP-Turnier in Gstaad abgesagt. Nachdem der Hamburger in der ersten Runde von Wimbledon überraschend ausgeschieden war, hatte er von mentalen Problemen gesprochen und eine längere Pause für sich angekündigt. Nun hat der 28-Jährige wieder mit dem Training begonnen, und das unter der Leitung von niemand Geringerem als Toni Nadal – Onkel und langjähriger Coach von Legende Rafael Nadal.

Nachdem die deutsche Nummer eins in Wimbledon gegen den Franzosen Arthur Rinderknech gleich in der ersten Runde ausgeschieden war, berichtete er anschließend von mentalen Problemen. Der Tennisstar aus Hamburg fühle sich „im Moment im Allgemeinen ziemlich allein im Leben”.

Alexander Zverev trainiert an der Rafa Nadal Academy

Es sei zudem „schwierig, außerhalb des Tennisplatzes Freude zu finden”. Zudem gab Zverev an, vier Wochen keine Turniere spielen zu wollen. Doch in Form hält er sich trotzdem – und das mit prominenter Hilfe.

Laut Berichten von Sky ist Zverev derzeit auf Mallorca und trainiert in der Rafa Nadal Academy. Demnach soll Toni Nadal (64), der seinen Neffen Rafael lange sehr erfolgreich betreut hat, sein neuer Trainer werden. Rafael Nadal sei ebenfalls vor Ort und könne Zverev so den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg geben.

Zverev will seine vierwöchige Pause dafür nutzen, sich seiner mentalen Gesundheit zu widmen. Beim Masters-1000-Turnier in Toronto Ende Juli will er wieder an den Start gehen.