Tennis-Hammer: Vorjahressieger Alcaraz sagt French Open ab!

Tennis-Star Carlos Alcaraz wird seinen Titel bei den French Open in diesem Jahr nicht verteidigen können. Wie der spanische Weltranglistenzweite am Freitag in den Sozialen Netzwerken bekannt gab, zwingt ihn seine Handgelenksverletzung am rechten Arm zu einer längeren Pause.

„Angesichts der Ergebnisse der heute durchgeführten Tests haben wir beschlossen, dass es am sinnvollsten ist, Vorsicht walten zu lassen und nicht in Rom und bei den French Open anzutreten“, schrieb Alcaraz in den Sozialen Netzwerken: „Es ist eine schwierige Zeit für mich, aber ich bin mir sicher, dass wir gestärkt daraus hervorgehen werden.“ Er wolle nun zunächst „die weitere Entwicklung abwarten“ und dann entscheiden, wann er auf den Court zurückkehren könne.

Tennis-Star Alcaraz sagt French Open wegen Verletzung ab

Alcaraz hatte sich die Verletzung vergangene Woche in der ersten Runde von Barcelona zugezogen. Nach seinem Sieg gegen Otto Virtanen zog er aus dem Turnier zurück. Der Spanier musste anschließend auch das derzeit laufende Masters in Madrid wegen der Verletzung absagen. Auch beim Masters in Rom wird Alcaraz nicht dabei sein.

Der siebenmalige Grand-Slam-Sieger hat die French Open 2024 und 2025 gewonnen. Im vergangenen Jahr schlug er seinen Rivalen Jannik Sinner in einem epischen Fünfsatz-Krimi im Finale. Sinner, bereits seit dem 12. April wieder die Nummer eins, dürfte im ATP-Ranking in den kommenden Wochen nun aber davon ziehen – obwohl Alcaraz bei den Australian Open im Januar triumphiert hatte.

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Der Spanier schwang sich in Melbourne zum jüngsten Spieler der Tennisgeschichte auf, der den Karriere-Grand-Slam vollendet hat. (mp/sid)