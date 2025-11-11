Tennis-Drama in Turin: Zwei Menschen sterben bei ATP Finals

Rund um die ATP Finals im Tennis in Turin hat es Medienberichten zufolge am Montag zwei Todesfälle gegeben. Wie unter anderem die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos berichtete, sei ein 78-jähriger Mann während des Matches zwischen dem US-Amerikaner Taylor Fritz und Lorenzo Musetti aus Italien auf der Tribüne zusammengebrochen. Der Mann sei per Nottransport ins Krankenhaus gebracht worden, sei dort aber kurz nach der Ankunft gestorben.

Kurz zuvor habe es einen ähnlichen Fall beim Fan-Fest des Events in Turin gegeben. Ein 70-jähriger Mann sei zusammengebrochen, mit lebensbedrohlichen Symptomen ins Krankenhaus gebracht worden und dort ebenfalls kurz nach seiner Einlieferung an einem Herzstillstand gestorben.

Die Organisatoren waren um eine Stellungnahme gebeten. Die ATP Finals der besten Tennisspieler des Jahres finden seit vergangenen Sonntag in der Inalpi Arena statt. Auch der Hamburger Alexander Zverev ist am Start. (dpa/fwe)