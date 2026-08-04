Wenige Wochen vor den US Open hat Eva Lys beim WTA-Turnier in Toronto den nächsten Rückschlag erlitten. Die Hamburgerin gab ihr Auftaktmatch gegen Panna Udvardy nach einer verspielten Führung vorzeitig auf – auch Tamara Korpatsch und Tatjana Maria schieden aus.

Eva Lys sah lange wie die sichere Siegerin aus, verlor dann aber dennoch gegen Panna Udvardy. picture alliance / ZUMAPRESS.com | Vasiliy Ryabykh

Eva Lys hat wenige Wochen vor den US Open den nächsten bitteren Dämpfer kassiert. Die Hamburgerin musste in der ersten Runde des WTA-Turniers beim Stand von 6:2, 6:7 (3:7), 0:2 gegen die Ungarin Panna Udvardy aufgeben.

Lys hatte gegen Udvardy, die vor allem neben dem Platz als Only-Fans-Model für Schlagzeilen sorgt, lange klar auf Siegeskurs gelegen, doch eine 5:2-Führung im zweiten Satz reichte nicht. Während des Matches warf sie einmal frustriert ihren Schläger auf den Boden.

Auch Tamara Korpatsch und Tatjana Maria scheitern in Runde eins

Anzeige

Auch die weiteren Deutschen scheiterten in Toronto an ihrer Auftakthürde. Die deutsche Nummer eins, Tamara Korpatsch verlor ihre erste Partie nach ihrem Heimsieg in Hamburg 4:6, 6:0, 1:6 gegen Renata Zarazúa aus Mexiko. Tatjana Maria unterlag der US-Amerikanerin Caty McNally 4:6, 7:6 (7:4), 1:6.

Für Lys, die immer wieder mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte und sich Anfang des Jahres am Knie verletzt hatte, setzte sich ihre durchwachsene Saison fort. Ihr letztes Match gewann die 24-Jährige Mitte Juni bei den Berlin Tennis Open. Im Jahr 2026 gelangen Lys bei keinem Turnier mehr als zwei Siege. (sid/mp)