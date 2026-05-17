Teenie-Sensation am Rothenbaum! Max (18) sorgt für kleines Tennis-Wunder

Er gehörte vor acht Monaten noch nicht zu den besten 1000 Tennisspielern der Welt. Für das Turnier am Rothenbaum erhielt er vom Deutschen Tennis Bund (DTB) eine Wildcard, die es ihm ermöglichte, in der Qualifikation zu starten. Erfahrungen sammeln. Das war das Ziel. Nun steht Max Schönhaus sensationell in der Hauptrunde des Turniers.

In der Weltrangliste wird der 18-Jährige auf Platz 472 geführt. Völlig überraschend hatte er am Samstag in der ersten Quali-Runde den Franzosen Luca Van Assche – immerhin die Nummer 97 des ATP-Rankings – glatt mit 6:3, 6:3 bezwungen. Mit dem erfahrenen US-Amerikaner Marcos Giron (32) wartete am Sonntag auf dem Center Court dann noch einmal eine größere Aufgabe. Giron hat in seiner Karriere schon weit mehr als fünf Millionen Euro an Preisgeldern auf der ATP-Tour gewonnen. 135 Siege stehen in seiner Statistik. Schönhaus stand noch nie bei einem ATP-Turnier im Hauptfeld. Bis jetzt.

Max Schönhaus: „Der größte Sieg meiner Karriere“

Nach 2:49 Stunden verwandelte der in Wiesbaden lebende Sauerländer seinen dritten Matchball zum 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:5)-Sieg. Der mit knapp 5000 Zuschauern gefüllte Center Court tobte. „Ich muss die Emotionen erst mal sortieren“, sagte Schönhaus. „Das ist der größte Sieg meiner Karriere.“

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Bei den Junioren hatte das deutsche Top-Talent schon die Doppel-Konkurrenz in Wimbledon gewonnen (2024) und im French-Open-Finale im Einzel gestanden (2025). Nun folgte der Durchbruch bei den Herren, bei denen Schönhaus normalerweise auf deutlich kleineren Turnieren vor oft nur ein paar Dutzend Zuschauern spielt.

Max Schönhaus erstaunlich cool nach Sieg gegen Giron

Umso erstaunlicher war, dass ihn in einem packenden Match nichts aus der Ruhe zu bringen schien. „Ich war tatsächlich relativ entspannt. Ich hatte ja nichts zu verlieren“, sagte der Überraschungssieger wenige Minuten nach seinem Match schon erstaunlich abgeklärt. „Das sind hier Matches auf einem sehr, sehr guten Niveau. Ich habe die Chance, mit den ganz Großen zu spielen. Das zu wissen, hilft schon, um ruhig zu bleiben.“

Dieser Sieg, der größte seiner Karriere, helfe ihm, weil er sehe, „dass die Entwicklung vorangeht. Ich sehe, dass ich mit diesen Jungs hier mitspielen kann“. Die Qualifikation für das Hauptfeld müsse daher nicht das Ende sein. „Die Jungs, gegen die ich spiele, sind noch besser, stehen noch höher in der Rangliste. Aber das ist die Challenge.“

Henri Squire scheitert nach Marathon-Match in der Quali

Sein Ziel sei es, sich am Ende des Jahres für die Next Gen ATP Finals zu qualifizieren. Dafür muss er zu den acht besten U20-Spielern der Welt gehören. Aktuell steht Schönhaus in diesem Ranking auf Platz 14. Der Rothenbaum aber könnte ihn weiter nach oben katapultieren.

Fast wäre Schönhaus übrigens noch von einem weiteren Deutschen ins Hauptfeld begleitet worden. Henri Squire aus Düsseldorf hätte die Zahl der deutschen Teilnehmer auf sieben erhöhen können, verlor aber nach 3:40 Stunden sein Marathon-Match gegen den Australier Rinky Hijikata 6:7 (4:7), 7:5, 7:6 (7:5).

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Kurz darauf scheiterte dann der erste Deutsche im Hauptfeld. Diego Dedura aus Berlin schlug sich gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe zwar tapfer. Letztlich aber war der Weltranglisten-283. beim 4:6, 4:6 gegen die Nummer 22 der Welt dann doch chancenlos. Ein zweites deutsches Tennis-Wunder am Rothenbaum wäre dann vielleicht doch des Guten zu viel gewesen.