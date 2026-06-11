Die New York Knicks stehen vor ihrem ersten NBA-Titel seit mehr als fünf Jahrzehnten. Nach einer spektakulären Aufholjagd fehlt den Basketballern aus dem Big Apple nur noch ein Sieg zur Krönung – und die Stadt steht Kopf.

Im ohrenbetäubenden Basketball-Tollhaus Madison Square Garden tanzte Taylor Swift zu DJ Ötzis Partyklassiker „Hey Baby“, in den Straßen von Manhattan herrschte Ausnahmezustand: Die New York Knicks haben NBA-Geschichte geschrieben und sind nach dem größten Comeback in der Historie der Finals nur noch einen Sieg von der ersten Krönung seit 1973 entfernt. Mit 3:1-Siegen führen die Knicks gegen die San Antonio Spurs.

Taylor Swift bei Knicks-Sieg in Feierlaune

Sagenhafte 29 Punkte Rückstand holten Spielmacher Jalen Brunson und seine Kollegen beim dramatischen 107:106 im New Yorker Hexenkessel gegen die Gäste aus Texas auf.

Anzeige

„Du brauchst ein bisschen Glück - im Leben, im Sport. Aber du kannst auch für dein eigenes Glück sorgen“, sagte Knicks-Trainer Mike Brown nach der fulminanten Aufholjagd seiner Profis. Nachdem ihm vor lauter Euphorie ein Kraftausdruck herausgerutscht war, sagte er: „Sorry Mama.“

Über ein halbes Jahrhundert des Wartens könnte schon am Samstag beim Gastspiel in San Antonio enden. Matchwinner war OG Anunoby, der in dem Herzschlagfinale 1,2 Sekunden vor Ende den entscheidenden Tip-In verwandelte.

Anzeige

„Das ist elektrisierend. Das sind die besten Fans der Welt. Es ist unfassbar“, sagte Anunoby direkt im Anschluss bei ABC. Anunoby (33 Punkte) und Brunson (36) stachen für die Knicks heraus.

Knicks-Hype statt WM-Euphorie

Anzeige

Die spontane Freude der jahrzehntelang geplagten Knicks-Fans war außergewöhnlich. Pop-Superstar Swift verschwand mit ihren Freundinnen in den Katakomben in einer Jubeltraube mit weiteren Fans, bevor sie strahlend aus der Arena entschwand.

Im Innenraum erklang Frank Sinatras Kultsong „New York New York“ und sorgte im ausverkauften Garden für Gänsehautstimmung. Tickets waren vorab teilweise für mehrere hunderttausend Euro gehandelt worden.

„Es gibt nur ein Wort, das das alles beschreibt: Und das ist Glaube“, sagte Brunson, der sein Team als Führungsspieler zog.

Einen Tag vor Beginn der Fußball-WM in den USA gibt es in New York nur ein Sport-Thema: die Knicks und ihr beispielloser Lauf mit inzwischen 14 Siegen aus den vergangenen 15 Playoff-Spielen. Ein weiterer fehlt, um 53 quälende Jahre der Titellosigkeit zu beenden und erfolgreich Revanche zu nehmen für die Final-Niederlage im Jahr 1999.

Barkley: „Die dümmste Basketball-Mannschaft“

In Finale drei hatte US-Präsident Donald Trump aus einer Loge zugesehen, diesmal führte Swift die XXL-Liste der Prominenten und Stars an.

„Diese Arena ist sowieso elektrisierend. Aber bei so einem Run die Fans und Stars genießen zu sehen, war fantastisch“, sagte Chefcoach Brown.

Ariel Hukporti, der bei New York nur eine Nebenrolle spielt, könnte als dritter Deutscher nach Dirk Nowitzki (2011) und Isaiah Hartenstein (2025) NBA-Meister werden.

Die Spurs hingegen erlebten einen in der Finalhistorie beispiellosen Kollaps. TV-Experte Charles Barkley urteilte gnadenlos über das Ensemble um Victor Wembanyama: „Wir haben die dümmste Basketball-Mannschaft in der Geschichte der Zivilisation gesehen.“

Eine Serie von Fehlern gepaart mit einer miserablen Trefferquote brachte die Knicks zurück ins Spiel - und in den Schlussminuten übernahmen Brunson und Anunoby da, wo es Wembanyama nicht gelang.

Wembanyama provoziert und verliert

Der 22 Jahre alte Basketball-Riese aus Frankreich überzeugte zwar mit 24 Punkten und 13 Rebounds, leistete sich aber auch 16 Fehlwürfe und tauchte in der rasanten Schlussphase ab.

In Halbzeit eins hatte sich „Wemby“ noch ein Privatduell mit Knicks-Center Mitchell Robinson geliefert und diesem unter anderem zugerufen: „Ich bin in deinem Kopf. Ich bin in deinem Kopf, Junge.“ Am Ende feierte Robinson.

Die Spurs brauchen beim Stand von 1:3 nun drei Siege in Serie - das gelang in den Finals zuletzt den Cleveland Cavaliers um LeBron James vor zehn Jahren. Weiter geht die Serie in der Nacht zum Sonntag (2.30 Uhr/MESZ), wenn San Antonio wieder in der eigenen Halle spielt.

In einem möglichen sechsten Finale könnte dann auch Knicks-Fan Trump ein weiteres Mal in die Arena kommen und Teil einer historischen Titelparty werden. Vielen neutralen Fans dürfte eine Verlängerung dieser Serie gefallen, denn das Duell zwischen dem Riesenmarkt New York und Supertalent Wembanyama begeistert die Zuschauer. Die TV-Quoten bei Spiel drei waren so gut wie seit Michael Jordan und seinen Chicago Bulls im Jahr 1998 nicht mehr.

Trump beleidigt Reporter

Bei seinem Besuch in Spiel drei war US-Präsident Trump lautstark ausgebuht worden.

Im Anschluss an die Partie lieferte sich Trump eine Privatfehde mit dem Journalisten Stephen A. Smith. Der ESPN-Reporter hatte gestichelt, dass die Knicks nach 13 Siegen am Stück just die erste Niederlage kassierten, als Trump live vor Ort war.

Das stimmte inhaltlich zwar - doch Trump ließ es nicht lange auf sich sitzen und beleidigte Smith nach einem Hin und Her schließlich über seine Plattform Truth Social: „Stephen A. Smith ist ein arroganter Narr, ein Mensch mit niedrigem IQ. Mit anderen Worten: Er ist dumm wie ein Stein.“

Smith war am Mittwoch beim historischen Basketball-Abend erneut in der Arena - für Trump galt das nicht.(dpa/ggg)