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Robert Kranjec mit seinen Skiern in der Hand bei einem Interview

Kranjec gehörte zu den besten Skifliegern seiner Zeit. Foto: IMAGO / Pacific Press Agency

2,5 Promille! Skisprung-Ikone nach Suff-Fahrt mit dem Rad schwer verletzt

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Der frühere slowenische Weltklasse-Skispringer Robert Kranjec ist bei einem Fahrrad-Unfall in seiner Heimat schwer verletzt worden. Dies teilte Sloweniens Verband am Dienstag mit. Nationalen Medienberichten zufolge, die sich auf Polizeiberichte berufen, sei der Skiflug-Weltmeister von 2012 schwer alkoholisiert unterwegs gewesen sein. Die Rede war von 2,5 Promille Blutalkohol.

„Wir möchten darüber informieren, dass Robert Kranjec sich bei einem Fahrradsturz schwer verletzt hat und derzeit im Krankenhaus behandelt wird. Sein Gesundheitszustand ist stabil, und in den kommenden Tagen beginnt er mit einer langen und anspruchsvollen Rehabilitation. Robert braucht jetzt vor allem Ruhe, Zeit zur Genesung und viel positive Energie“, hieß es im Verbandsstatement.

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Nach dem Unfall sei der 44-Jährige zunächst in einem örtlichen Krankenhaus behandelt und dann mit dem Hubschrauber in eine Klinik in der Hauptstadt Ljubljana verlegt worden. Kranjec hatte sieben Weltcupsiege gefeiert, sechs davon im Skifliegen. 2019 beendete er seine Karriere. (sid/dj)

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