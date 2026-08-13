Zehnkämpfer Leo Neugebauer behauptet seine Führung und gewinnt mit einem Sturz ins Ziel denkbar knapp den EM-Titel. Niklas Kaul bejubelt gleich dahinter Silber.

Leo Neugebauer ist Europameister im Zehnkampf. picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner Pressefoto/Jan Papenfuss

Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer hat sich nach einem dramatischen 1.500-Meter-Lauf erstmals auch den Titel des Europameisters gesichert. Der 26-Jährige gewann mit 8.611 Punkten Gold.

Der frühere Welt- und Europameister Niklas Kaul holte am Ende seines traditionell starken zweiten Tages Silber und hätte Neugebauer beinahe noch überholt. Der Mainzer sammelte 8.573 Punkte.

Beim Speerwerfen hatte sich Kaul mit 73,54 Metern erstmals auf einen Medaillenrang vorgeschoben. Für den 28-Jährigen ist es der größte Erfolg seit seinem EM-Titel 2022 in München.

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Bronze sicherte sich mit 8.433 Zählern der Norweger Sander Skotheim. Der dritte deutsche Starter Amadeus Gräber landete mit 8.162 Punkten auf dem achten Rang.