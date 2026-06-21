Marco Bezzecchi darf nach einem Vorfall mit Streckenposten nicht beim MotoGP-Rennen in Tschechien starten. Aprilia kann Einspruch einlegen.

Marco Bezzecchi wurde nach unschönen Szenen mit einem Startverbot bestraft. IMAGO / NurPhoto

WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi ist nach einem mutmaßlichen Ausraster mit einem Startverbot für das MotoGP-Rennen in Tschechien am Sonntag belegt worden.

Der Italiener war nach Angaben der Rennleitung nach einem Sturz am Samstag mit Streckenposten aneinandergeraten und hatte diese dabei auch körperlich attackiert. Sein Aprilia-Team kann noch Einspruch gegen die Sperre einlegen.

Bezzecchi liegt in der WM nur knapp vorne

Anzeige

Bezzecchi war am Samstag im Sprintrennen auf der rutschigen Strecke ausgeschieden. Laut Anklage habe er anschließend „die Streckenposten geschubst und geschlagen, die versuchten, die Maschine zu bergen.“ Nach einer Anhörung bestätigten die Verantwortlichen die Sperre.

Der Grand Prix startet am Sonntag um 14.00 Uhr (Sky). Bezzecchi liegt mit 180 Punkten in der WM nur noch 15 vor dem Spanier Jorge Martín (165/Aprilia). (sid/lam)