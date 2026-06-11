Was für ein Lauf! Bei den US-Hochschulmeisterschaften sorgt Hürdensprinter Ja'Kobe Tharp für eine Sensation und stürmt zu einer historischen Bestzeit. Das Erstaunliche: Der 20-Jährige glaubt, dass sogar noch deutlich mehr möglich ist.

Bei den US-Hochschulmeisterschaften sorgt Hürdensprinter Ja'Kobe Tharp für eine Sensation und stürmt zu einer historischen Bestzeit. IMAGO / ZUMA Press Wire

Ja'Kobe Tharp hat bei den nationalen Hochschulmeisterschaften in Eugene für einen Paukenschlag gesorgt. Der US-Amerikaner lief im Halbfinale über 110 Meter Hürden in 12,75 Sekunden ins Ziel und unterbot damit den bisherigen Weltrekord.

Die bisherige Bestmarke von Landsmann Aries Merritt aus dem Jahr 2012 lag bei 12,80 Sekunden. Die Zeit muss allerdings noch offiziell vom Leichtathletik-Weltverband World Athletics bestätigt werden.

Ja'Kobe Tharp: Historischer Lauf in Oregon

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Der erst 20 Jahre alte Tharp zeigte sich nach seinem Rennen selbst überrascht. „Ich habe keine Worte, ich bin sprachlos“, sagte der Hürdensprinter. Besonders bemerkenswert: Aus seiner Sicht war der Lauf noch nicht einmal perfekt.

Das war nicht einmal ein perfektes Rennen. 12,75? Ich habe noch mehr in meinen Beinen. Ja'Kobe Tharp

„Das war nicht einmal ein perfektes Rennen. 12,75? Ich habe noch mehr in meinen Beinen“, erklärte das Ausnahmetalent.

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Gewaltiger Leistungssprung

Für Tharp bedeutet die Leistung einen enormen Entwicklungsschritt. Vor seinem Auftritt bei den NCAA-Meisterschaften war er noch nie unter der magischen Marke von 13 Sekunden geblieben.

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Der U20-Weltmeister zählt schon seit Jahren zu den größten Talenten seines Landes. Nun könnte ihm endgültig der Durchbruch in die Weltspitze gelungen sein.

Finale steht noch aus

Dabei wartet der nächste Höhepunkt bereits. Das Finale der US-Hochschulmeisterschaften findet am Freitagabend Ortszeit statt.

Schon bei der WM 2025 in Tokio hatte Tharp mit Rang sechs sein Potenzial angedeutet. Im vergangenen Winter lief er zudem über 60 Meter Hürden in der Halle starke 7,32 Sekunden – die drittschnellste Zeit der Geschichte.

Nach seinem Weltrekord-Lauf dürfte nun die gesamte Leichtathletik-Welt gespannt verfolgen, was Tharp im Finale noch zeigen kann.(sid/ggg)