HSV-Sprintstar Owen Ansah hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham die Goldmedaille über 200 Meter geholt. 19.95 Sekunden bedeuten eine deutsche Bestzeit.

Der HSV ist Europameister! Sprint-Star Owen Ansah hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham die Goldmedaille über 200 Meter geholt. Der 25-Jährige erreichte die Ziellinie in 19,95 Sekunden – mit einem neuen deutschen Rekord. Nie zuvor hat ein deutscher Läufer die 20-Sekunden-Marke unterschritten. Für Ansah ist es der erste große Titel seiner Karriere.

„Ich bin mega happy, dass ich die Goldmedaille hier gewinnen konnte“, sagte Ansah direkt nach dem EM-Coup in der ARD und unterstrich: „Mein Sohn hat gesagt: Papa, zünde den Turbo! Und das habe ich gemacht. Ich bin einfach überglücklich.“

Owen Ansah holte bereits Bronze über 100 Meter

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Gerade mal drei Tage zuvor hatte Ansah bereits Bronze über 100 Meter gewonnen. Nun ist er der erste deutsche Sprint-Europameister seit 44 Jahren – seit Olaf Prenzler, der 1982 in Athen einst für die DDR ebenfalls Gold geholt hatte. Der deutsche Rekord wird jedoch nicht gewertet: 2,5 Meter pro Sekunde Rückenwind sorgten für laut Regelwerk irreguläre Bedingungen.

Nicht aufzuhalten: Owen Ansah (r.) bei seinem EM-Coup über 200 Meter IMAGO/Leah Kohring

„Ich bin ehrlich: Bis vor diesem Jahr habe ich nie wirklich geglaubt, dass ich das schaffen kann“, gestand Ansah. „Aber ich habe dieses Jahr wirklich sehr hart trainiert und hart gearbeitet und bin verletzungsfrei geblieben. Das macht enorm viel aus. Umso glücklicher bin ich jetzt.“

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Gegen Ansah läuft noch ein Doping-Verfahren

Von dem parallelen Wirbel um seinen mutmaßlich verweigerten Dopingtest ließ sich der Sportsoldat auf der Bahn nicht verunsichern. Ansah wird vorgeworfen, eine Dopingkontrolle geschwänzt zu haben. Gegen ihn läuft derzeit ein Verfahren, die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) fordert eine Sperre von vier Jahren. Der HSV-Sprinter selbst weist die Vorwürfe entschieden zurück und geht rechtlich gegen die drohende Sperre vor.

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Bislang ist Ansah nicht gesperrt und startberechtigt. Einzig in der Staffel am Samstag wird der gebürtige Hamburger – übrigens auch deutscher Rekordhalter über 100 Meter – nicht mit seinen Teamkollegen an den Start gehen.