Es ist das Highlight der Derby-Woche in Klein Flottbek. Auf dem schwersten Parcours der Welt steigt am Sonntag das große Finale beim 94. Deutschen Spring-Derby. Geht es nach Marvin Jüngel, wird es ein Tag für die Geschichtsbücher. Der 23-jährige Derby-Spezialist aus Kamenz (Sachsen) will einen historischen Hattrick feiern.