Sport-Sammelkarte wird für 11 Millionen Dollar verkauft

Eine besondere Baseball-Sammelkarte mit den Unterschriften von Shohei Ohtani sorgt für einen spektakulären Verkauf. Für das seltene Stück wurden 11 Millionen Dollar gezahlt.

Eine Sammelkarte mit einem Bild und zwei Autogrammen des japanischen Baseball-Profis Shohei Ohtani hat bei einem privaten Verkauf einen Preis von elf Millionen Dollar erzielt. Der Sammler Matthew Allen, auch bekannt unter den Nutzernamen „shyne150“ und „Bolillo Lajan San“, teilte dem US-Sender ESPN mit, dass er die „Dual Gold Logoman“-Karte von einem Sammler aus Florida erworben habe.

Wertvolles Stück aus einer Sammelkarten-Box

Der Mann hatte einen Gutschein für das wertvolle Stück aus einer „Hobby Box“ der Serie „2026 Topps Chrome Baseball“ gezogen, die er in einem Sammelkartenladen in Boca Raton, Florida gekauft hatte.

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Der Verkaufspreis von 11 Millionen Dollar ist der dritthöchste, der je für eine Sportkarte erzielt wurde. Übertroffen wurde er nur von den 12,932 Millionen Dollar für eine „Dual Logoman“-Autogrammkarte der Basketballlegenden Michael Jordan und Kobe Bryant, die im August 2025 verkauft wurde, sowie den 12,6 Millionen Dollar für eine „1952 Topps“-Karte von Baseball-Ikone Mickey Mantle, die im August 2022 den Besitzer wechselte.

Sammler Allen wollte die Karte unbedingt

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Supersammler Allen hatte auf seinem Instagram-Account eine Belohnung von 6,5 Millionen Dollar für die Ohtani-Karte ausgelobt, woraufhin sich der "Finder" bei ihm meldete. „Ich musste alle wissen lassen, dass ich diese Karte haben wollte, denn die Packs wurden so rasant geöffnet, dass die Wahrscheinlichkeit groß war, dass sie bald auftauchen würde“, sagte Allen.

Ohtani mit zwei Unterschriften verewigt

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Er ist einer der drei Geschäftsführer der Sammlergruppe Secure Collectibles, die nach eigenen Angaben hochwertige Karten im Wert von 250 Millionen Dollar erworben hat, darunter jene mit Jordan und Bryant. Die Ohtani-Karte wurde vom Spieler auf Englisch und in Kanji signiert. (sid/ggg)