Spielmanipulation in großem Stil: US-Stars drohen 65 Jahre Haft

Zwei Baseball-Stars aus der nordamerikanischen Profiliga MLB drohen wegen Spielmanipulation jahrzehntelange Haftstrafen. Die Pitcher Emmanuel Clase und Luis Ortiz von den Cleveland Guardians wurden von der Staatsanwaltschaft in Brooklyn/New York im Zusammenhang mit einem Komplott zur Manipulation von Wetten auf Würfe in MLB-Spielen angeklagt. Sollte ein Gericht allen Anklagepunkten folgen, könnten beide für jeweils 65 Jahre im Gefängnis landen.

Ortiz (26) wurde am Sonntag in Boston verhaftet. Der dreimalige Allstar Clase (27), einer der besten „Closer“ (Pitcher, die einen Vorsprung über kurze Phasen ins Ziel bringen) der Liga, ist noch auf freiem Fuß. Beide waren bereits im Sommer wegen der Anschuldigungen suspendiert worden.

Wie ESPN berichtet, schildert die 23-seitige Anklageschrift dezidiert die Manipulationsversuche. Demnach haben Ortiz und Clase Bälle abgesprochen so geworfen, dass Wettende auf „Ball“ oder „Strike“ setzen konnten.

Wetter verdienten mindesten 450.000 Dollar

Für einen absichtlichen Fehlwurf am 15. Juni soll Ortiz 5000 Dollar kassiert haben, Clase die gleiche Summe für die „Beihilfe“. Am 27. Juni sollen beide dies für jeweils 7000 Dollar wiederholt haben. An den Manipulation der beiden Spieler sollen zwei Wetter mindestens 450.000 Dollar verdient haben.

Die Staatsanwaltschaft, die zuletzt bereits ähnliche Anklagen gegen Basketballstar Terry Rozier und weitere Personen formuliert hatte, gab an, dass Clase bereits im Mai 2023 mit einem Wettkunden bestimmte Wurfmuster vereinbart hatte. Dadurch konnte dieser Spezialwetten platzieren. Ortriz habe sich dem Komplott erst im Juni 2025 angeschlossen.

Clase und Ortiz drohen lange Haftstrafen

Wie die Staatsanwaltschaft weiter erklärte, drohen Clase und Ortiz jeweils 20 Jahre Haft für verschwörerischen Betrug, 20 Jahre für die Beihilfe zu eben solchem, 20 Jahre wegen verschwörerischer Geldwäsche und fünf Jahre wegen Beeinflussung von Sportveranstaltung mittels Bestechung.

Clase hätte in den kommenden drei Jahren rund 26 Millionen Dollar Gehalt von den Guardians erhalten. Ortiz im kommenden Jahr immerhin 820.000 Dollar. Laut ESPN seien es die schwerstwiegenden Vorwürfe gegen Baseball-Profis seit der lebenslangen Sperre gegen MLB-Ikone Pete Rose im Jahr 1989. (sid/fwe)