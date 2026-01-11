Spielansetzung trotz Schneesturms: Towers-Konkurrent trat „nur unter Protest“ an

Nach dem Ärger um den abgelehnten Antrag auf Spielverlegung hat der Syntainics MBC in der Basketball-Bundesliga (BBL) bei den EWE Baskets Oldenburg den Kürzeren gezogen. Die Gäste aus Weißenfels kassierten am Samstagabend beim 84:91 (41:47) ihre fünfte Niederlage in Serie, Oldenburg feierte dagegen den fünften Sieg nacheinander.

Der MBC hatte wegen der Wetterlage in Norddeutschland bei der BBL beantragt, das Spiel zu verlegen – vergeblich. „Nur unter Protest und entgegen dem Verantwortungsbewusstsein gegenüber seinen Spielern, Betreuern und Trainern ist der Syntainics MBC die 430 Autobahnkilometer lange Reise nach Oldenburg angetreten“, teilte der Basketball-Pokalsieger am Freitag mit. 285 Kilometer der Strecke führten nach Klubangaben durch ein Gebiet, „für das vom Deutschen Wetterdienst die Unwetterwarnstufe Rot herausgegeben wurde“.

Partie findet trotz MBC-Protest statt

Das Spiel fand statt, der MBC hielt es offen und kämpfte sich nach Problemen im dritten Viertel (17:24) zurück. In der Schlussphase kamen die Wölfe um ihren Topscorer Spencer Reaves (27 Punkte) noch einmal bis auf drei Punkte heran (80:83/38. Minute), Oldenburg brachte den Sieg aber nach Hause.

Vor dem Tip-off gab Oldenburg bekannt, dass der wenige Tage vor dem Saisonstart verpflichtete Guard James Woodard bis zum Ende der Spielzeit bleiben wird. „James hat von Beginn an einen hervorragenden Eindruck gemacht, spielt mit Qualität in der Offensive und Defensive und ist zudem auch neben dem Parkett ein wichtiger Spieler für die Mannschaft“, sagte Srdjan Klaric, Geschäftsführer Sport der EWE Baskets.

Basketball-Partie der Towers war wegen des Schneesturms abgesagt worden

Vizemeister ratiopharm Ulm gab sich gegen Außenseiter Löwen Braunschweig beim 72:59 (28:35) keine Blöße, die Skyliners Frankfurt gewannen das Mittelfeldduell gegen die Niners Chemnitz 89:86 (49:45) und sprangen vorerst auf Platz acht.

Nicht ausgetragen wurde das für Samstag geplante Duell zwischen den Veolia Towers Hamburg und Aufsteiger VET-Concept Gladiators Trier. Das Basketball-Spiel war abgesagt worden, weil die Halle auf der Elbinsel mindestens bis Dienstag vorsorglich aufgrund der aktuellen Schneelast gesperrt bleiben soll. (sid/vb)