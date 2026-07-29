Sperre droht! HSV-Sprinter Ansah geht auch bei der EM an den Start

Der deutsche 100-Meter-Rekordhalter Owen Ansah steht trotz eines laufenden Verfahrens wegen eines möglichen Verstoßes gegen Anti-Doping-Regeln im deutschen EM-Team. Der DLV nominiert insgesamt 58 Athletinnen und Athleten für Birmingham.

Owen Ansah ging trotz des laufenden Verfahrens auch bei der DM in Bochum-Wattenscheid an den Start. IMAGO / Laci Perenyi

Trotz seiner ungeklärten Situation steht der deutsche 100-m-Rekordhalter Owen Ansah im Aufgebot des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) für die Europameisterschaften in Birmingham (10. bis 16. August). Das Team mit 31 Athletinnen und 27 Athleten gab der DLV am Mittwoch, drei Tage nach den deutschen Meisterschaften in Wattenscheid, bekannt. Nachrücker über ihre Positionen im European Ranking sind noch bis Freitag möglich.

Ansah (Bestzeit 9,98 Sekunden) hatte einem NADA-Kontrolleur Anfang Juli die Abgabe einer Dopingprobe verweigert. Die Nationale Anti Doping Agentur leitete daraufhin ein Verfahren wegen eines möglichen Verstoßes gegen Anti-Doping-Bestimmungen ein. Ansah (25) ist vorläufig nicht sanktioniert, da kein positiver Test von ihm vorliegt. Ihm droht laut Reglement aber eine Sperre von vier Jahren.

Mihambo führt deutsches Team an

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Angeführt wird das 58-köpfige deutsche Team von Olympiasiegerin Malaika Mihambo, die als Titelverteidigerin an den Start geht. Zu den erfahrenen Athleten gehören zudem Hindernisläuferin Gesa Krause, Sprinterin Gina Lückenkemper und Speerwurf-Europameister Julian Weber. Ein Kandidat für Gold ist zudem Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer.

DLV setzt auf Qualität und Entwicklung

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Wir reisen mit einem Team nach Birmingham, das erfahrene Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner ebenso umfasst wie junge Athletinnen und Athleten, die auf der großen internationalen Bühne für Furore sorgen können“ Bügner

Jörg Bügner, DLV-Vorstand Leistungssport, sieht „viel Qualität, Dynamik und Aufbruchstimmung“ in der Mannschaft. „Wir reisen mit einem Team nach Birmingham, das erfahrene Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner ebenso umfasst wie junge Athletinnen und Athleten, die auf der großen internationalen Bühne für Furore sorgen können“, sagte Bügner.

Als Ziel gibt er aus, „in der Nationenwertung vorn mitzuspielen. Wenn es uns gelingt, unser Potenzial ins Alexander Stadium und auf die Straßen Birminghams zu bringen, bin ich überzeugt, dass wir viele starke Auftritte erleben werden“, sagte Bügner und ergänzt: „Wir wollen den nächsten Entwicklungsschritt in Richtung Olympische Spiele machen.“ (sid/ggg)