Sorgen um Darts-Star van Gerwen: Nach Ehe-Aus „wie ein toter Mann“

Dartsprofi Vincent van der Voort hat sich aufgrund der Auftritte seines guten Freundes und Szene-Stars Michael van Gerwen besorgt gezeigt.

„Ich sehe es oft, wenn er auf die Bühne geht. Wenn das im Schneckentempo und mit wenig Ausstrahlung ist, weiß ich schon, dass es nicht klappen wird“, sagte van der Voort im Podcast „Darts Draait Door“ über seinen niederländischen Landsmann: „Vor allem in letzter Zeit läuft er auf der Bühne herum wie ein toter Mann.“

Der dreimalige Weltmeister van Gerwen hatte zuletzt die Trennung von seiner Ehefrau Daphne öffentlich gemacht und eine einmonatige Turnierpause eingelegt. Ende Juni war er zurückgekehrt und hatte zwei kleinere Turniere in den USA und Polen absolviert. Die Leistungen beurteilte van der Voort bei zwei Niederlagen aus vier Spielen als „sehr mittelmäßig“.

Vincent van der Voort: „Daran wird er arbeiten müssen“

Die Power, die den dreimaligen Weltmeister lange auszeichnete, vermisst dessen Trauzeuge van der Voort seit längerer Zeit. „Damals strotzte er nur so vor Energie und war wie ein Flummi, heute ist das ganz anders“, sagte der 49-Jährige: „Daran wird er arbeiten müssen.“

Beim World Matchplay, das am Samstag beginnt, gibt van Gerwen sein Major-Comeback. In Blackpool triumphierte er bereits dreimal, zum Auftakt trifft er am Montag auf seinen Landsmann Raymond van Barneveld. (dpa/luz)