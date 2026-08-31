Zverev sorgt bei den US Open schon vor dem ersten Match für Aufsehen – mit einem Look, der auch Sophia Thomalla gefallen dürfte.

Alexander Zverev sorgt mit seinem neuen Outfit, das er beim Training bei den US Open erstmals zeigte, für Diskussionen in der Tennis- und der Modewelt. picture alliance / Captital Pictures | MPI04

Das erste Statement hat Alexander Zverev in New York bereits gesetzt – zumindest modisch. Im an den Ärmeln tief ausgeschnittenen weißen Tanktop und mit weinroter Hose betrat der Hamburger gut gelaunt den „Practice Court“ und schlug fleißig ein paar Bälle mit Trainingspartner Karen Khachanov.

Ein Anblick, der auch Freundin Sophia Thomalla gefallen dürfte. Wobei sie Zverevs modischen Auftritt diesmal offenbar nur aus der Ferne verfolgen kann. Ihrer Instagram-Story ist zu entnehmen, dass die 36-Jährige derzeit für die RTL-Datingshow „Are You The One?“ vor der Kamera steht.

Sophia Thomalla: „Ich entscheide nicht, was er anzieht“

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Thomalla hat schon mehrfach öffentlich gemacht, dass ihr das Äußere des Tennis-Stars nicht unwichtig ist. Bei der „Sportler des Jahres“-Gala 2021 schwärmte sie angesichts seines Smoking-Looks: „Wie gut kann man aussehen? Sascha: Ja.“ Damals erklärte sie außerdem, für eine Nacht ihren „James Bond“ gefunden zu haben.

Alexander Zverev wurde 2021 als Sportler des Jahres ausgezeichnet und begeisterte Freundin Sophia Thomalla auch mit seinem Anzug. picture alliance / GES/Markus Gilliar/pool | Markus Gilliar

Dabei soll Zverev selbst auf Mode und Styling gar nicht besonders viel Wert legen. „Sascha ist so der uneitelste Mann, den ich kenne“, sagte Thomalla 2023 in einem Interview. Dass sie deshalb über seine Garderobe bestimmt? „Nein, ich entscheide nicht, was er anzieht“, stellte sie damals klar. Sein auffälliger Trainings-Look in New York dürfte also durchaus auf Zverevs eigene Kappe gehen.

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Zverev träumt von der Aufnahme in die Hall of Fame

Der Fokus des Hamburgers liegt freilich hauptsächlich auf dem Sportlichen. Bei den US Open arbeitet Zverev auf der Jagd nach seinem zweiten Grand-Slam-Titel weiter an seinem Vermächtnis.

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Irgendwann, das stellte Zverev vor seinem Auftakt in der Nacht auf Mittwoch klar, will er Roger Federer folgen, der am Wochenende in die Hall of Fame des Tennissports aufgenommen wurde. Satt jedenfalls ist der 29-Jährige noch lange nicht. „Wenn du einen gewonnen hast, willst du mehr gewinnen, du willst weitermachen und immer dein bestes Tennis spielen“, sagte Zverev, der sich bei den French Open im Frühsommer seinen Karrieretraum erfüllt hatte.

Zverev trifft in der ersten Runde auf Lorenzo Sonego

In New York heißt der Gegner zum Auftakt Lorenzo Sonego aus Italien. Zverev wird in der zweiten Partie der Night Session zum ersten Mal in seiner beeindruckenden Karriere ein Grand-Slam-Match als topgesetzter Spieler bestreiten. Die Absage des Weltranglistenersten Jannik Sinner macht’s möglich.

„Übermäßig ungewohnt“, sagte er im Vorfeld, werde sich das nicht anfühlen. „So eine Setzliste zeigt, dass du gut gespielt hast, aber das Wichtigste ist, welcher Name nach dem Finale oben steht.“

Sinners Fehlen könnte Zverevs große Chance sein

Der Weg zum großen Triumph ist lang, aber er scheint, ähnlich wie schon bei den French Open, geebnet für Zverev, der zuletzt die Bälle auf der Profitour kritsierte. Angstgegner Sinner? Aufgrund von Knieproblemen gar nicht dabei. Carlos Alcaraz? Zuletzt lange verletzt und ohne Spielpraxis. Und Novak Djokovic? Nach gesundheitlichen Problemen schon draußen.

Ist Zverev deshalb in Flushing Meadows der Favorit? Ja, sagen viele Experten. Nicht unbedingt, glaubt der Deutsche. Erst einmal, sagte er, sei er einer von 128 Spielern im Hauptfeld, die alle das Turnier gewinnen können.

Zverev scheiterte zuletzt bei Masters-Turnieren früh

Das klingt nach übertriebener Bescheidenheit. Tatsächlich hatte die Form des Tokio-Olympiasiegers zuletzt aber auch leicht gewackelt. Nach der Finalniederlage in Wimbledon setzte es zurück auf Hartplatz zwei frühe Pleiten in Montréal und Cincinnati. Einerseits.

Andererseits hat sich Zverev in der jüngeren Vergangenheit zum Grand-Slam-Experten entwickelt – und gibt auch selbst Entwarnung. Er habe im Training das Gefühl, sein Tennis komme langsam „zurück“ – es werde „besser und besser“, sagte er.

Perfekte Zverev-Bilanz gegen Sonego

Außerdem bleibt vermutlich etwas Zeit, um sich einzugrooven. Gegen den einstigen Weltranglisten-21. Sonego – auf den ersten Blick kein dankbares Auftaktlos – hat er eine makellose 6:0-Bilanz.

Auch Bundestrainer Michael Kohlmann ist optimistisch. „Ich habe immer das Gefühl, wenn Sascha einen schweren Gegner hat, dann ist er sofort konzentriert“, sagte Kohlmann in New York: „Das ist eigentlich besser für ihn.“

Und auch im Anschluss drohen erst einmal keine Gegner, die einem die Sorgenfalten ins Gesicht treiben sollten. Zumindest nicht einem zukünftigen „Hall of Famer“. (mp/sid)