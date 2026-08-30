Alexander Zverev verdient nicht nur auf dem Tennisplatz Millionen. In der neuen „Forbes“-Rangliste schafft es der Deutsche erstmals seit Jahren wieder in die Top Ten.

Alexander Zverev gewann in diesem Jahr in Paris erstmals ein Grand-Slam-Turnier. picture alliance / DPPI media | Victor Joly

Alexander Zverev gehört wieder zu den zehn bestverdienenden Tennisprofis der Welt. Der 29 Jahre alte French-Open-Sieger kommt laut „Forbes“ auf Einnahmen von 18,7 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 16,4 Millionen Euro.

Damit belegt Zverev in der Geldrangliste Platz neun. Es ist das erste Mal seit 2019, dass der Deutsche wieder unter den Top Ten auftaucht.

Zverev unter den Top-Verdienern: 13,7 Millionen Dollar auf dem Platz

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Den größten Teil seiner Einnahmen verdiente Zverev direkt auf dem Tennisplatz. 13,7 Millionen US-Dollar stammen aus Preisgeldern und Boni des vergangenen Jahres.

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Weitere fünf Millionen US-Dollar kommen laut „Forbes“ abseits des Courts hinzu. Diese Summe ist geschätzt.

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Jannik Sinner mit 58 Millionen Dollar an Einnahmen

Die Redakteure des Magazins haben die Angaben nach eigenen Angaben in Gesprächen mit Insidern ermittelt. Zu solchen Einnahmen zählen grundsätzlich unter anderem Werbegelder, Honorare für Auftritte und Geschäftsbeteiligungen.

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Angeführt wird die „Forbes“-Rangliste vom Italiener Jannik Sinner. Er kommt auf Einnahmen von 58 Millionen US-Dollar.

Serena Williams folgt direkt hinter Carlos Alcaraz

Auf Platz zwei folgt der Spanier Carlos Alcaraz mit 53,7 Millionen US-Dollar. Dahinter liegt Serena Williams mit 40,1 Millionen US-Dollar.

Bemerkenswert: Die 44 Jahre alte Amerikanerin verdiente davon lediglich rund 100.000 US-Dollar auf dem Tennisplatz.

Serena Williams feierte im Juni ihr Comeback

Nach Schätzungen von „Forbes“ besitzt Williams ein Vermögen von 400 Millionen US-Dollar. Damit ist sie die vermögendste Frau der Welt, die ihr Vermögen als Athletin aufgebaut hat.

Williams war im vergangenen Juni, knapp vier Jahre nach ihrem Rücktritt, auf die Profitour zurückgekehrt. Auf den weiteren Plätzen folgen: Aryna Sabalenka (36,1 Mio.), Coco Gauff (35,5), Novak Djokovic (30,2), Qinwen Zheng (22,6) und Iga Swiatek (20,5). Hinter Zverev belegt Elena Rybakina (17,4) den zehnten Platz im Ranking.

Rekordpreisgeld bei den US Open

Auch bei den US Open, die am Sonntag in New York beginnen, geht es für Zverev um viel Geld. Neben dem Titel wartet ein Rekordpreisgeld.

Die Sieger bei den Herren und Frauen erhalten jeweils 5,5 Millionen US-Dollar. Insgesamt werden bei dem Grand-Slam-Turnier 108 Millionen US-Dollar ausgeschüttet. Das sind 20 Prozent mehr Preisgeld als noch im Vorjahr. (dpa/mp)