Am Sonntag jagt Libby Buder nach einer Medaille und ein paar Zentimetern mehr. Dann kämpft die 22-Jährige von der TSG Bergedorf in Dortmund um die deutsche Hallenmeisterschaft im Weitsprung. Nicht unrealistisch – denn in der deutschen Jahresbestenliste steht sie sogar schon vor Superstar Malaika Mihambo. Buder ist Hamburgs neue Leichtathletik-Hoffnung – mit großen Zielen.



