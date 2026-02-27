mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Libby Buder bei einem Fotoshooting des Team Hamburg

Libby Buder (22) sprang in diesem Jahr weiter ​​​​​​​als Sprung-Star Malaika Mihambo. Foto: WITTERS

paidSie steht im Ranking vor Malaika Mihambo: Hamburgs neue Weitsprung-Hoffnung

kommentar icon
arrow down

Am Sonntag jagt Libby Buder nach einer Medaille und ein paar Zentimetern mehr. Dann kämpft die 22-Jährige von der TSG Bergedorf in Dortmund um die deutsche Hallenmeisterschaft im Weitsprung. Nicht unrealistisch – denn in der deutschen Jahresbestenliste steht sie sogar schon vor Superstar Malaika Mihambo. Buder ist Hamburgs neue Leichtathletik-Hoffnung – mit großen Zielen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test