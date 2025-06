Drei Weltrekorde in fünf Tagen! Eine 18-Jährige macht Kanada verrückt

Eine Teenagerin begeistert weiterhin Kanada: Schwimmstar Summer McIntosh (18) hat den dritten Weltrekord innerhalb von fünf Tagen geknackt!

Die dreimalige Olympiasiegerin, die bei Instagram über 350.000 Follower hat, schlug am Mittwoch (Ortszeit) bei den nationalen Meisterschaften in Victoria über die 400 m Lagen nach 4:23,65 Minuten an und verbesserte damit ihre eigene Bestmarke aus dem vergangenen Jahr (4:24,38 Minuten). Am Montag hatte McIntosh den Weltrekord über 200 m Lagen, am Samstag den über 400 m Freistil unterboten.

Summer McIntosh ist dreimalige Olympiasiegerin

„Ich wusste, dass ich heute Abend (Mittwoch; d.Red.) etwas Besonderes erreichen kann, weil ich bisher den besten Wettkampf meiner Karriere hatte“, sagte die 18-Jährige, die zudem am Sonntag über 800 m Freistil dem Rekord von Katie Ledecky nahe gekommen war: „Weltrekorde sind dazu da, um gebrochen zu werden. Wenn ich mit diesem Sport aufhöre, möchte ich sicher sein, dass dieser Rekord so schnell wie möglich ist.“

Die Wettkämpfe würden ihr „viel Selbstvertrauen für Singapur“ geben, hatte McIntosh bereits am Montag gesagt. Dort stehen vom 11. Juli bis 3. August die Weltmeisterschaften an. (sid/vb)