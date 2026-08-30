Tamara Korpatsch kämpft bei den US Open mit Marihuanageruch auf Trainingsplätzen. Für die Asthmatikerin hat das Folgen für die Vorbereitung.

Tamara Korpatsch reist als beste deutsche Tennisspielerin zu den US Open. Doch bei der Vorbereitung in New York gibt es ein Problem: Marihuanageruch auf einigen Trainingsplätzen macht der Asthmatikerin zu schaffen.

Tamara Korpatsch hat bei den US Open mit ungewöhnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Auf einigen Trainingsplätzen rund um die Anlage in New York sorgt Marihuanageruch bei der 31-Jährigen für Unbehagen.

„Ich habe Asthma. Wenn ich das rieche, kann ich nicht mehr einatmen und bekomme keine Luft“, berichtete Korpatsch kurz vor dem Start des Grand-Slam-Turniers.

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Tamara Korpatsch meidet Trainingsplätze wegen Marihuanageruch

Nach einem Training sei sie sogar „etwas high“ gewesen, scherzte die Hamburgerin. Ganz ohne Folgen bleibt der Geruch für ihre Turniervorbereitung aber nicht.

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„Auf den Plätzen im Park will ich kurz vor dem Match nicht mehr trainieren“, sagte Korpatsch. Direkt auf der Anlage der US Open gebe es das Problem zwar nicht.

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Allerdings finden dort nicht immer alle Profis Platz. Einige Spielerinnen und Spieler müssen deshalb auf die Courts im Flushing Meadows Corona Park ausweichen.

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An ihrer Begeisterung für die Stadt ändert das nichts. New York liebe sie trotzdem, betonte Korpatsch.

Auch Alexander Zverev kennt Marihuanageruch bei US Open

Seit Ende 2022 wird in New York Marihuana legal zu Genusszwecken verkauft. Der Konsum rund um die Anlage hat auch in den vergangenen Jahren immer wieder für Aufsehen gesorgt.

Auch Alexander Zverev machte bereits seine Erfahrungen damit. „Oh mein Gott, es ist buchstäblich überall, der ganze Platz riecht nach Weed“, hatte der deutsche Tennisstar vor drei Jahren nach einem Match gesagt.

Über Court 17 scherzte Zverev damals: „Court 17 riecht wie Snoop Doggs Wohnzimmer.“

Tamara Korpatsch musste Match schon einmal unterbrechen

Für Korpatsch ist das Problem ebenfalls nicht neu. Schon 2023 hatte sie während eines Matches in Cleveland Schwierigkeiten mit Marihuanageruch.

Im Duell mit der Russin Mirra Andreeva musste die Partie deshalb kurz unterbrochen werden. „Dann haben wir ein, zwei Minuten gewartet, bis der Gestank weg war“, erinnerte sich Korpatsch.

Tamara Korpatsch reist als deutsche Nummer eins zu US Open

Sportlich läuft die Saison für die routinierte Hamburgerin dagegen hervorragend. Vor gut einem Monat gewann Korpatsch am Rothenbaum ihren zweiten WTA-Titel.

Damit schaffte sie erstmals den Sprung unter die Top 50 der Weltrangliste. Als Nummer 47 liegt sie aktuell deutlich vor Tatjana Maria, die auf Platz 79 geführt wird.

Damit ist Korpatsch derzeit die bestplatzierte deutsche Tennisspielerin. Bei den US Open trifft sie in der ersten Runde auf das 18 Jahre alte österreichische Top-Talent Lilli Tagger. (dpa/mp)