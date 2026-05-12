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Esther Henseleit bei einem Golf-Turnier in Winsen bei Hamburg

Esther Henseleit schwingt Mitte ​​​​​​​Mai in Winsen vor Hamburgs Toren den Golfschläger. Foto: WITTERS

paid„Sie kommt, um zu gewinnen“: Olympia-Heldin Henseleit will Hamburger Fans begeistern

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Vom 14. bis 17. Mai kommen im Norden wieder alle Golf-Fans auf ihre Kosten: Die fünfte Auflage der Amundi German Masters steht an. Es ist die einzige Deutschland-Station der Ladies European Tour (LET). Zum zweiten Mal findet das Turnier auf dem Nord Course, dem „grünen Monster“, im Green Eagle Golfclub in Winsen vor den Toren Hamburgs statt. Als Topfavoritin geht Lokalmatadorin Esther Henseleit an den Start. Die MOPO hat im Vorfeld mit ihr über das Turnier und ihre Ziele gesprochen.

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