Sexismus, Todesdrohungen: Hamburger Tennis-Star zeigt Hassnachrichten nach Pleite

Eva Lys ist beim Tennisturnier in Tokio im Achtelfinale chancenlos ausgeschieden. Die 23 Jahre alte Hamburgerin, Nummer 50 der Weltrangliste, verlor gegen die an Position neun gesetzte Kanadierin Victoria Mboko 1:6, 1:6. Nach nur 55 Minuten war die Partie beendet. Bereits bei den French Open in Paris im Frühjahr war Lys in zwei Sätzen an der hochtalentierten Mboko (19) gescheitert. Im Anschluss machte Lys erneut Hassnachrichten öffentlich, die sich im Anschluss an ihre Niederlage über die Sozialen Medien erhielt.

Lys war mit einem souveränen Sieg über die Britin Katie Boulter (6:2, 6:1) ins Achtelfinale des mit einer Million Dollar dotierten WTA-Turniers eingezogen, konnte aber nicht an ihre Leistung anknüpfen. Sie erkämpfte sich erst im letzten Spiel des Matches ihren ersten Breakball, bei eigenem Aufschlag geriet sie schnell in die Defensive und erzielte dadurch weniger als die Hälfte aller gespielten Punkte.

User beleidigen Lys nach Niederlage in Tokio

Nach der deutlichen Niederlage teilte Lys auf Instagram ein von ihr zusammengestelltes Bild mit zahlreichen Hassnachrichten. Mutmaßlich verloren abermals Personen, die auf Lys gewettet haben, jegliche Form von Anstand und schütteten ihren Hass in Kommentaren und Direktnachrichten aus. „Du bist eine hübsch aussehende Schlampe. Bitte geh‘ in den Ruhestand“, schrieb einer. „Ich hoffe, du betrittst nie wieder einen Tennisplatz, du talentlose, überschätzte Schlampe. Bleib bei Onlyfans“, ein anderer. „Tennis macht Spaß, bis es das nicht mehr tut“, schrieb Lys zu ihrer geteilten Story.

Schon in der jüngeren Vergangenheit hatte die Hamburgerin Hassnachrichten immer wieder öffentlich gemacht. Auch andere Sportstars nehmen die vielen Beleidigungen in den Sozialen Medien nicht mehr hin und mache Kommentare und Direktnachrichten öffentlich. (sid/jhs)