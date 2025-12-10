Sender und Experten: So läuft die Darts-WM im deutschen TV

Wer in den kommenden drei Wochen den Streamingdienst DAZN oder den TV-Sender Sport1 einschaltet, wird an der Darts-WM in London kaum vorbeikommen.

Beide Plattformen übertragen von dem am Donnerstag (20 Uhr) beginnenden Darts-WM deutlich mehr als 100 Stunden von den insgesamt 127 Partien, die bis zum 3. Januar im Alexandra Palace ausgetragen werden.

Darts-WM: 36 Sessions an 20 Tagen

Sport1 zeigt am Mittwochabend eine Sondersendung mit Höhepunkten des Vorjahres und überträgt in der Folge rund 150 Stunden live von den 36 Sessions an 20 Tagen. Katharina Kleinfeldt und Jana Wosnitza moderieren, als Experte ist im Verlauf des Events auch Max Hopp vorgesehen. Hopp ist für die WM qualifiziert und wechselt nach seinem Ausscheiden in den Modus als TV-Erklärer.

Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN, der die Saison auch abseits der Darts-WM eng begleitet, zeigt jede Session aus dem Ally Pally live. Als Kommentator ist vor allem Elmar Paulke im Einsatz.

„Ich finde den neuen Modus gut. Das erinnert von der Größe ein bisschen an ein Grand-Slam-Turnier im Tennis. Damit geht Darts den nächsten Schritt, auch mit dem Preisgeld, was verdoppelt wurde. Das ist schon Wahnsinn“, sagte Paulke. Teil des Expertenteams ist Florian Hempel, der sich in diesem Jahr nicht qualifiziert hat. (dpa/lam)