Sie stand in den Top 100: Tennis-Star wegen Dopings gesperrt

Wegen eines positiven Dopingbefunds ist die kroatische Tennisspielerin Jana Fett (29) vorläufig gesperrt. Bei einer Probe, die im November beim Billie Jean King Cup in Kroatien abgegeben wurde, seien drei verbotene Substanzen entdeckt worden, teilte die zuständige Tennis Integrity Agency mit. Die B-Probe habe das Doping-Ergebnis bestätigt.

Nur wenige Monate vor dem Dopingtest scheiterte Fett in der letzten Runde der Qualifikation für Wimbledon. Gegnerin damals war Ella Seidel. Die gebürtige Hamburgerin erreichte durch den Sieg über die Kroatin erstmals das Hauptfeld des prestigeträchtigen Grand Slams im Vereinigten Königreich.

Fett kann gegen die Doping-Sperre noch Berufung einlegen

Das letzte Grand-Slam-Match absolvierte Fett damit im Januar 2025 bei den Australian Open. Dort kämpfte sie sich erfolgreich durch die Qualifikation – scheiterte jedoch in der ersten Runde an der Britin Harriet Dart. Ihren größten Erfolg in der höchsten Turnierklasse erreichte die Kroatin bei den French Open 2024 sowie bei den Australian Open 2018, bei denen sie jeweils die zweite Runde erreichte.

Fett kann gegen die Doping-Sperre, die seit dem 22. Dezember 2025 in Kraft ist, Berufung einlegen, hat dies aber bisher noch nicht getan. In der Weltrangliste zählte Fett zu den Top 100. Ihre beste Platzierung war Position 97, die sie im Oktober 2017 erreichte. Im Moment belegt sie Rang 189. (dpa/lam)