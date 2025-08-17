Segel-Spektakel vor Rügen: Plötzlich übernimmt Formel-1-Star Vettel das Steuer

Sebastian Vettel als Gast-Steuermann, 13.000 Zuschauer auf Rügen: Das deutsche SailGP-Debüt ist ein Erfolg. Am Ende siegen die Franzosen.

Das französische Team hat die deutsche SailGP-Premiere vor Rügen gewonnen. Vor 13.000 Zuschauern in Sassnitz setzten sich die Franzosen in der schnellsten Segelliga der Welt vor Emirates GBR und Australiens Bonds Flying Roos durch. Das deutsche SailGP-Team hatte nach den ersten sieben Rennen Platz fünf belegt und den ersten Finaleinzug in seiner zweijährigen Teamgeschichte dadurch nur um drei Punkte verpasst.

„Ich nehme viele gute Erinnerungen von diesem deutschen Sail Grand Prix mit“, sagte Frankreichs Steuermann Quentin Delapierre. Am Finalsonntag hatte der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel kurz vor dem Rennbeginn das Steuer des deutschen Katamarans übernommen und damit für großen Jubel bei den Fans gesorgt.

Das könnte Sie auch interessieren: „Absolut denkbar“: Vettel spricht über Comeback in der Formel 1

Der 38-jährige Vettel hatte das deutsche Team 2023 zusammen mit Initiator Thomas Riedel gegründet und ist weiterhin ist Miteigentümer. „Es war eine besondere Woche hier“, sagte Vettel. (dpa/hen)