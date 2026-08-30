Filip Hrgovic überrascht in London und sichert sich den IBF-Titel. Nun könnte es zum Vereinigungskampf mit Deutschlands Champion Agit Kabayel kommen.

Der kroatische Boxer Filip Hrgovic hat sich zum Schwergewichtsweltmeister nach der Version des Weltverbandes IBF gekrönt. Der 34-Jährige besiegte Supertalent Moses Itauma (Großbritannien) am Samstag in London durch technischen K. o. in der neunten Runde und sicherte sich den vakanten WM‑Gürtel. Damit ist Hrgovic ein möglicher nächster Gegner des deutschen WBC-Champions Agit Kabayel.

Itauma, für den es die erste Niederlage im 15. Profikampf war, hätte der zweitjüngste Schwergewichtsweltmeister nach Mike Tyson werden können. Der 21-Jährige dominierte früh, Hrgovic wurde in der zweiten Runde gar angezählt. Itauma verausgabte sich im weiteren Verlauf völlig. Nach einigen schweren Treffern beendete Howard Foster den Fight. Itauma musste schließlich auf einer Trage aus dem Ring ins Krankenhaus gebracht werden.

Kabayel: WM-Kampf kam zu früh für Itauma

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„Vor dem Kampf hat jeder gesagt: ‚Itauma gewinnt.‘ Aber ich habe gesehen, dass Hrgovic hervorragend in Form ist“, sagte Kabayel, der in der Halle anwesend war, im Interview mit dem „Ring Magazine“: „Deswegen sage ich: Moses hat nicht genug Erfahrung. Hrgovic hat in seiner Karriere gegen so viele große Typen gekämpft.“ Der WM-Kampf sei für Itauma „zwei, drei Kämpfe zu früh“ gekommen.

Derweil brachte Kabayel selbst einen Vereinigungskampf gegen Hrgovic ins Spiel. Der Bochumer, zuvor Interimschampion des WBC, war zum ersten deutschen Schwergewichtsweltmeister seit Max Schmeling aufgestiegen, nachdem Oleksandr Usyk all seine Titel niedergelegt hatte. Im Zuge dessen war auch der IBF-Gürtel vakant geworden. (sid/mp)