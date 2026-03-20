Schwergewicht Kadiru kämpft gegen Hamburgs Box-Krise

Die goldenen Zeiten sind schon länger vorbei. Das Profi-Boxen hat einen schweren Stand in Deutschland und ist an den Rand gedrängt worden. In der einstigen Faustkampf-Hochburg Hamburg gibt es kaum noch Kampfabende. Schwergewichtler Peter Kadiru will mithelfen, dass sich das wieder ändert – auch in eigener Sache.

„Es ist nicht so einfach gerade“, sagt der Hamburger zur MOPO im Vorfeld der Box-Gala in der Fischauktionshalle an diesem Freitag, wo er den zweiten Hauptkampf macht. „Man merkt, dass die Aufmerksamkeit für Boxen hierzulande zurückgegangen ist in den letzten Jahren. Ich will mithelfen, den Sport wieder mehr ins Rampenlicht zu rücken.“

Peter Kadiru boxt jetzt bei Ringside Zone aus Heidelberg

Nach dem leisen Aus der Hamburger P2M-Promotion steht Kadiru (21 Kämpfe, 20 Siege, 12 per K.o.) jetzt bei Ringside Zone aus Heidelberg unter Vertrag und will noch mal neu durchstarten. Für den Frühsommer ist sein nächster Kampf geplant.

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Der 28-Jährige hofft auf einen attraktiven und lukrativen Fight gegen einen britischen Schwergewichtler: „England ist ein wichtiger Markt.“ Dort geht es dem Boxen gut. Aber zunächst muss Kadiru in Hamburg den Uruguayer Mauricio Barragan besiegen. web