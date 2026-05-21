Schwerer Autounfall: Deutscher Handball-Profi hatte noch Glück

Glück im Unglück: Handball-Profi Lasse Ohl vom Zweitligisten TV Hüttenberg ist in einen schweren Autounfall verwickelt worden. Dabei erlitt der 21-Jährige aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Entsprechende Medienberichte bestätigte der Verein.

Demnach war Lasse Ohl am Sonntagabend auf der Bundesstraße 253 in Nordhessen frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen.

Handball-Profi Lasse Ohl vom Zweitligisten TV Hüttenberg im Krankenhaus

„Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Kassler Krankenhaus verlegt, in dem er gründlich untersucht wurde. Wir können von Glück sprechen, dass er sich lediglich leichte Verletzungen zugezogen hat“, teilte ein Vereinssprecher mit. „Nach aktuellem Stand können auch innere Verletzungen ausgeschlossen werden.“

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Nach Informationen der „Bild“ hatte sich Handballer Ohl, der 2024 von der U23 der MT Melsungen nach Hüttenberg gewechselt war, wegen des Verdachts auf Verletzungen von Organen im Bauchraum am Dienstag einer Not-Operation unterziehen müssen. Der Verdacht bestätigte sich nicht. „Lasse hatte bei dem Unfall zig Schutzengel. Seine Muskelmasse hat ihm dabei sicher auch sehr geholfen“, sagte Hüttenbergs Geschäftsführer Timm Schneider dem Blatt. (DPA/SIL)