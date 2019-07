Schumi jr. raste in Papas Ferrari: Jean Todt: „Mick wird Erfolg im Motorsport haben“

Hockenheim -

Auf dem Hockenheimring wiederholte sich die Geschichte. Mick Schumacher (20) stieg um 13.05 Uhr in den legendären Ferrari F2004 seines Vaters Michael (50). Wieder mit seinem Spezialhelm, auf dessen einer Hälfte Schumis rotes Stern-Design lackiert ist. Danach raste Mick mit dem 900-PS-Boliden durchs Motodrom.

Mick Schumacher steigt in den Ferrari F2004. Er trägt wieder seinen Spezialhelm, auf dessen einer Hälfte Schumis rotes Stern-Design lackiert ist. Getty Images Foto:

Was für ein schönes Bild: In dem roten Renner hatte Schumi seinen siebten Titel gewonnen und viele Rekorde gebrochen. Micks Demo-Runden sind nun ein rotes Versprechen für die Zukunft.

Fahrt in Michael Schumachers Weltmeister-Auto

Schumi junior im Formel-1-Ferrari. Dieses Bild gab es zwar schon im Frühjahr, als Mick bei den Testfahrten in Bahrain Sebastian Vettels (32) aktuellen SF90-Hybrid testen durfte. Doch die Fahrt in Papas altem Weltmeister-Auto mit seinem 900-PS-V10-Motor war für Mick „sehr speziell.“

Ein roter Traum für alle Schumi-Fans: Mick Schumacher im Ferrari-Rennoverall imago images / Motorsport Images Foto:

„Eines der schnellsten Autos, die je gefahren sind“

„Das war unglaublich. Der Zehnzylinder-Sound war beeindruckend und dank der Traktionskontrolle konnte ich sogar ans Limit gehen. Nur an ein paar kritischen Ecken war ich dann doch lieber etwas vorsichtiger“, berichtete Mick.

Und er dachte natürlich an seinen kranken Vater: „Papas Sitz passte perfekt. Das Auto ist eines der schnellsten, die je gefahren sind, und ein Symbol für die großartigen Erfolge meines Papas. Ich hoffe, dass einige Zuschauer sich an diese Zeiten zurückerinnern.“

Das taten sie. Zehntausende auf den Tribünen mit roten Ferrari-Fahnen und Schumi-Käppis jubelten, als Mick ins Motodrom raste.

Zwei von Michael Schumachers Ferrari F2004 warten auf seinen Einsatz mit Sohn Mick auf dem Hockenheimring. Oliver Reuter Foto:

Auch für FIA-Präsident Jean Todt (73), der für ihn nach Schumis tragischem Skiunfall eine Art Ersatzvater wurde, war es ein ganz besonderer Moment. „Es wird nett, Mick in Michaels Ferrari fahren zu sehen, da werden viele Erinnerungen hochkommen“, sagte Todt zu unserem Reporter.

Jean Todt: „Mick wird Erfolg im Motorsport haben“

Der Franzose begleitet Mick zusammen mit Sohn Nicolas (41) und Managerin Sabine Kehm (54) Richtung Formel 1.

Todt glaubt an Micks Zukunft: „Mick hat Talent, eine nette Persönlichkeit und genießt es, diesen Sport ausüben zu können. Ich denke, er wird Erfolg im Motorsport haben. Ich wünsche ihm das Beste für die Zukunft.“

Die Ferrari-Rotkäppchen drücken derzeit noch Sebastin Vettel die Daumen. AFP Foto:

Jean Todt: „Man sollte ihn nicht an seinem Vater messen“

Doch generell warnte Todt: „Man sollte ihn nicht daran messen, was sein Vater erreicht hat.“

Sollte Mick für seine Entwicklung noch ein weiteres Jahr Formel 2 fahren?

Todt: „Ich kenne Mick und seine Familie natürlich sehr gut, möchte mich da aber nicht zu sehr einmischen. Natürlich diskutieren wir verschiedene Dinge, aber letztlich entscheiden er und seine Mutter, was das Richtige für ihn ist.“

FIA-Präsident Jean Todt (l.) mit Mick Schumacher beim Formel-1-Rennen in Monza ATP Foto:

Jean Todt: „Sebastian wird unfair attackiert“

Einige Experten erwarten bereits, dass Mick den erfolglosen Sebastian Vettel (32) im Ferrari ablöst.

Mag sein, doch Todt nahm Vettel in Schutz: „Sebastian wird unfair attackiert. Er ist ein großartiger Rennfahrer, einer der besten in der Welt und viermaliger Weltmeister. Er hat aber nicht die maximal optimierte Maschine, die ihm erlauben würde, so weit vorne zu sein, wie er sein könnte.“

Corinna Schumacher mit FIA-Präsident Jean Todt, Ex-Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo und Ferrari-Mitarbeitern beim Festival of Speed in Goodwood zVg/FOS Foto:

Charles Leclerc wird von Todt-Sohn gemanagt

Aber dann ging Todt doch ans Eingemachte. „Er hat einen sehr talentierten Teamkollegen, der ihm das Leben schwerer macht“, sagte er über Charles Leclerc (21). Der freche Monegasse wird gemanagt von Todt-Sohn Nicolas.

Todt weiter: „Vettel ist abhängig von seinem Auto und ein Mensch, und als solcher macht er eben Fehler, wenn er unter Druck kommt.“

FIA-Präsident Jean Todt spricht mit Ferrari-Jungstar Charles Leclerc vor dessen Heimrennen in Monaco. imago images / LaPresse Foto:

So bei seinem Fahrfehler in Montreal, wo er für sein zu hartes Verteidigungsmanöver gegen Lewis Hamilton (34) bestraft wurde – und die Rennkommissare als „blind“ beschimpfte.

Todt drückte einmal mehr beide Augen zu. Jetzt sagte er: „Aber ich respektiere ihn als Mensch und Fahrer – auch seine Emotionen. Manchmal gehen seine Emotionen mit ihm durch.“

Wer auffährt, hat schuld! Diese Regel gilt auch für Ferrari-Star Sebastian Vettel, der Max Verstappen ins Heck krachte. imago images / Laci Perenyi Foto:

Mick Schumacher: „Ich arbeite hart an mir“

All das ist ein guter Anschauungsunterricht für Mick. Der muss sich ja zunächst in der Formel 2 beweisen. Nach einer Seuchenserie von sieben Nullnummern konnte er in Spielberg und Silverstone wieder punkten.

Mick sagte: „Wir sind mit der Formel 2 nah dran an der Formel 1 und haben einen Höllenspaß. Ich arbeite hart an mir selbst und versuche, mich in jedem Bereich zu verbessern, damit die Resultate kommen.“

Prema-Rookie Mick Schumacher musste auch in Silverstone wieder eine Aufholjagd hinlegen. imago images / Motorsport Images Foto:

Formel-1-Debüt wohl im Alfa Romeo

Nach einem weiteren Formel-2-Jahr soll Mick 2021 im Alfa Romeo-Ferrari in der Formel 1 debütieren. Vettel traut es ihm zu – und glaubt, dann selbst immer noch zu fahren: „Mick steht an der Schwelle zur Formel 1 und ich hoffe, ihn eines Tages unter uns zu haben. Das wäre klasse und hoffentlich ein großer Schub für Deutschland.“

Schumi junior kann jetzt schon nicht genug kriegen. Vor dem Rennen am Sonntag (12.45 Uhr) fährt er noch mal ein paar Runden im F2004.