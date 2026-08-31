Für den Grand-Slam-Rekordsieger war es das erste Erstrunden-Aus bei der 20. Teilnahme am Turnier in Flushing Meadows.

Novak Djokovic stützte sich immer wieder erschöpft auf seinem Schläger ab, er kämpfte noch auf dem Platz gegen die Tränen, er übergab sich sogar in einer Ecke des Courts - und verlor am Ende tatsächlich sein dramatisches Auftaktmatch bei den US Open. Für den Grand-Slam-Rekordsieger war es das erste Erstrunden-Aus bei der 20. Teilnahme am Turnier in Flushing Meadows.

Mit 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6 musste sich der 39 Jahre alte Serbe dem argentinischen Sandplatz-Experten Mariano Navone geschlagen geben - er machte in der ersten Night Session im Arthur Ashe Stadium einen körperlich stark geschwächten Eindruck.

Novak Djokovic scheitert bei den US Open in der ersten Runde

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„Ich glaube, es war offensichtlich, dass es für mich auf dem Platz ein schreckliches Gefühl war“, sagte Djokovic: „Das ist etwas, das mich leider in diesem Jahr so ziemlich in jedem Spiel begleitet hat.“ Er müsse sich übergeben, bekomme Krämpfe und habe Schmerzen. Nach 4:36 Stunden war die überraschende Niederlage vor den Augen seiner geschockten Familie besiegelt.

Ich glaube, es war offensichtlich, dass es für mich auf dem Platz ein schreckliches Gefühl war. Novak Djokovic

„Es ist fantastisch. Die Art, wie wir über fünf Stunden gekämpft haben - ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, sagte dagegen Navone nach dem Match. Der Sieg, ergänzte der 49. der Weltrangliste, ”bedeutet mir viel. Es war echt schwer, ich habe hier gegen den Größten auf diesem Platz gespielt.“

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Djokovic, der nach seinem Halbfinaleinzug in Wimbledon zuletzt auch beim Vorbereitungsturnier in Cincinnati sein Auftaktmatch verloren hatte, startete solide. Doch schnell schlichen sich viele leichte Fehler in sein Spiel ein. Der Serbe wirkte gehemmt, sein Aufschlag ließ ihn häufig im Stich, beim Seitenwechsel vergrub er den Kopf in seinem Handtuch. Eine Verletzung war zunächst nicht zu erkennen.

Mariano Navone feiert Coup gegen Djokovic

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Den ersten Satz musste er nach einem schwachen Tiebreak abgeben, und auch danach wurde es kaum besser. Djokovic pustete nach langen Ballwechseln immer wieder angestrengt durch. Trotzdem krallte er sich nach mehr als zwei Stunden Spielzeit sein erstes und nach mehr als drei Stunden sein zweites Break, was ihm die 2:1-Satzführung einbrachte.

Anschließend weckte Djokovic mit seinen Gesten auch das Publikum noch einmal auf, doch es blieb ein extrem hartes Stück Arbeit. Im vierten Satz schien er zwischenzeitlich auch mit Krämpfen zu kämpfen, außerdem musste er sich in der Ecke des Courts übergeben. Navone erzwang den Entscheidungssatz, vor dem sich Djokovic am unteren Rücken behandeln ließ.

In New York hatte Djokovic 2023 seinen bislang letzten Major-Titel gefeiert. Seither wartet Djokovic auf den magischen 25. Erfolg, der ihn auch geschlechterübergreifend zum Rekord-Champion machen würde.