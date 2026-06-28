Schockmoment in Assen: Marco Bezzecchi stürzt beim Großen Preis der Niederlande schwer und verliert die WM-Führung an Jorge Martín. Während der Zustand des Italieners zunächst unklar bleibt, schreibt Ai Ogura mit seinem ersten MotoGP-Sieg japanische Geschichte.

Ein schlimmer Sturz von MotoGP-Pilot Marco Bezzecchi hat den Großen Preis der Niederlande überschattet. Der Italiener flog beim Rennen in Assen kurz nach dem Start bei hohem Tempo ab, Bezzecchi überschlug sich im Kiesbett mehrfach, blieb aber bei Bewusstsein. Wie schwer sich der Aprilia-Fahrer verletzt hat, war zunächst unklar.

Bezzecchi, als Spitzenreiter zur zehnten WM-Station angereist, verlor in der zweiten Runde in Kurve 15 das Vorderrad, flog durch das Kiesbett, dann über ein Stück Asphalt und wieder zurück ins Kiesbett. Später war auf den TV-Bildern zu sehen, wie der 27-Jährige vor der Streckenbegrenzung saß und behandelt wurde.

Jorge Martín wurde beim Rennen in der „Cathedral of Speed“ Dritter und löste seinen Teamkollegen Bezzecchi auf Platz eins des Klassements ab. Der Spanier, Champion von 2024, steht nun bei 193 Punkten, „Bez“ hat weiter 186 auf dem Konto.

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Historischer Triumph: Ogura gewinnt erstmals in der MotoGP

Bei einem Aprilia-Dreifacherfolg feierte Ai Ogura den ersten MotoGP-Sieg seiner Karriere und schrieb Geschichte. Der 25-Jährige ist der erste Japaner seit Makoto Tamada 2004, der in der Königsklasse siegte. Ogura setzte sich vor seinem spanischen Teamkollegen Raul Fernández durch, beim Sprint am Samstag war die Reihenfolge umgekehrt gewesen.

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Weltmeister Marc Márquez (Spanien/Ducati) belegte im Grand Prix den siebten Platz und hat in der WM als Fünfter (153 Punkte) weiter Titelchancen. Weiter geht es in zwei Wochen mit dem Großen Preis von Deutschland auf dem Sachsenring (10. bis 12. Juli). (sid/mp)