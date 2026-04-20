Schock im Stadion: Fallschirmspringer kracht gegen Anzeigetafel

Schrecksekunde im College-Football: Ein Fallschirmspringer ist im Vorfeld eines internen Testspiels der US-Universität Virginia Tech verunglückt und gegen die Anzeigetafel geprallt. Der Mann wurde wenig später mithilfe eines Krans aus seiner misslichen Lage befreit.

„Wir sind dankbar, berichten zu können, dass der Fallschirmspringer sicher geborgen wurde und sich derzeit in einem stabilen Zustand befindet. Unser Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf seinem Wohlergehen“, teilten Vertreter der Universität bei X mit. Man danke den Ersthelfern für „ihr schnelles, koordiniertes und professionelles Handeln“.

Von drei Fallschirmspringern schafft es nur einer

Der Fallschirmspringer war vor dem sogenannten „Spring Game“ vor seiner geplanten Landung in Schwierigkeiten geraten. Wohl zu seinem Glück blieb sein Schirm nach dem Zusammenprall im oberen Bereich der Anzeigetafel hängen und verhinderte einen Absturz, ehe die Rettungskräfte ihn erreichten.

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Drei Fallschirmspringer hatten auf dem Spielfeld landen sollen, am Ende schaffte es jedoch nur einer. Der zweite Springer wurde von einem Windstoß abgetrieben und landete auf einem Trainingsfeld neben dem Stadion. Der dritte krachte mit einer überdimensionalen US-Flagge in die Anzeigetafel. (sid/dj)