Erst knackte Chad le Clos den Medaillen-Rekord bei den Commonwealth Games, dann brannte sein Apartment bis auf die Grundmauern nieder.

Der Schwimm-Olympiasieger aus Südafrika hat nach seinem historischen Erfolg in Glasgow eine „herzzerreißende Tragödie“ öffentlich gemacht. „Leider ist mein Zuhause, in dem ich seit mehr als einem Jahrzehnt gelebt habe, niedergebrannt. Es ist nichts mehr zu retten“, schrieb er in den sozialen Netzwerken.

Schwimm-Star Chad le Clos mit Medaillen-Rekord

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Le Clos, der 2012 in London über 200 m Schmetterling völlig überraschend vor Superstar Michael Phelps (USA) Gold geholt hatte, hatte am vergangenen Donnerstag in Schottland Bronze mit der Lagen-Staffel gewonnen. Mit 21 Medaillen ist er nun erfolgreichster Sportler der alle vier Jahre stattfindenden Wettkämpfe. Fast zeitgleich sei aber sein Apartment in Südafrika abgebrannt.

„Ein Rekord für die Ewigkeit“

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„Am Abend des 30. Juli - während ich gerade einen Commonwealth-Rekord für die Ewigkeit aufstellte - brach in meinem Wohnblock ein Feuer aus, das rasch auf meine Wohnung übergriff“, schrieb er. In dem Beitrag würdigte le Clos zudem einen „langjährigen Nachbarn“, der bei dem Brand ums Leben gekommen war, und sprach der Familie sowie den Freunden des Verstorbenen sein „tiefstes und aufrichtigstes Beileid“ aus.

„Keine Worte können einen solchen Verlust wirklich lindern, aber ich hoffe, die Familie weiß, dass die Gedanken einer ganzen Gemeinschaft bei ihr sind“, schrieb der aus Durban stammende Schwimmer. Berichten zufolge handelt es sich bei dem Opfer um einen 93 Jahre alten Mann. (sid/mkw)