Schock für deutsches Biathlon-Team: Athletin schwer erkrankt

Für die deutsche Biathletin Johanna Puff ist der Traum von Olympia endgültig vorbei: Die 23-Jährige leidet an einer Myokarditis, einer Herzmuskelentzündung. Sie müsse „in den nächsten Wochen mit Training und Wettkämpfen aussetzen“, schrieb Puff auf Instagram.

Das Talent des Deutschen Skiverbandes (DSV) war zuletzt beim IBU-Rennen in Obertilliach kollabiert und ins Krankenhaus gebracht worden.

Jetzt habe sie „endlich Klarheit darüber, was in den vergangenen Wochen los war“, so Europameisterin Puff: „Aber es ist schwer zu akzeptieren – besonders kurz vor dem Saisonstart mit klaren Zielen. Trotzdem muss meine Gesundheit an erster Stelle stehen.“

Puff gehörte zum deutschen WM-Kader

Die Chancen auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina (6. bis 22. Februar) wären für Puff ohnehin gering gewesen. In diesem Winter hatte sie bisher noch nicht zum deutschen Weltcup-Aufgebot um Franziska Preuß gehört. Über den IBU-Cup hatte sie sich zurückkämpfen wollen.

In der vergangenen Saison hatte Puff zum deutschen WM-Kader in Lenzerheide gehört und war dort im Einzel am Start gewesen (Platz 22). Im Weltcup war ein 26. Rang ihre beste Platzierung gewesen. (sid/lam)