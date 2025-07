Schock für den Rothenbaum! Tennis-Star Eva Lys muss Start beim Heim-Turnier absagen

Es war so ein schöner und erfolgreicher Start aus deutscher Sicht am Hamburger Rothenbaum, bis am Abend eine Hiobsbotschaft das WTA-Turnier erschütterte. Lokalmatadorin Eva Lys musste die Teilnahme bei ihrem Heim-Turnier absagen. Ein Rheumaschub macht den Start der 23-Jährigen unmöglich.

Seit Wimbledon wird die Weltranglisten-55. von diesen Problemen heimgesucht. Es sei ihr „momentan nicht erlaubt, wie gewohnt zu trainieren oder Matches auf dem Niveau zu bestreiten, welches ich von mir selbst erwarte – und vor allem – welches ihr verdient habt“, wandte sich Lys an ihre Fans.

Rheumaschub stoppt Start von Eva Lys am Rothenbaum

„Bis zuletzt habe ich gehofft, dass es irgendwie doch geht. Ich habe alles versucht, um in meiner Heimatstadt antreten zu können, aber mein Körper hat mir im letzten Training sehr deutlich gezeigt, dass es noch zu früh ist.“ Die Entscheidung, nicht anzutreten, sei ihr „alles andere als leicht gefallen“, führte sie weiter aus. „Ich hoffe sehr, bald wieder auf dem Platz stehen zu können.“

Für Lys, die Anfang des Jahres als Lucky Loser bei den Australian Open ein nie dagewesenes Märchen geschrieben hat, bedeutet der gesundheitliche Rückschlag auch einen sportlichen. In der Weltrangliste wird sie ab kommenden Montag nicht mehr unter den besten 60 Spielerinnen geführt werden. Für die Spielerin vom Club an der Alster aber wird es vor allem darum gehen, rechtzeitig vor der Hartplatz-Saison, die direkt nach dem Hamburger Turnier in Nordamerika startet, wieder fit und konkurrenzfähig zu werden.

Zwei deutsche Qualifikantinnen im Hauptfeld

Die Turnierveranstalter verlieren mit Lys auch das Gesicht des Turniers. Von den allermeisten Werbetafeln werden die Fans von der Hamburgerin angelacht. „Es tut mir sehr leid, dass Eva hier in Hamburg nicht antreten kann. Ich weiß, wie sehr sie sich auf das Heim-Turnier gefreut hat, aber mir ist auch ihre gesundheitliche Situation bekannt, daher ist es wichtig, dass Eva kein Risiko eingeht“, sagte Turnierdirektorin Sandra Reichel.

Das könnte Sie auch interessieren: Sie war Deutschlands Super-Talent: Jule Niemeier spricht in Hamburg über ihre Krise

Die hatte sich zuvor darüber freuen dürfen, dass die Stuttgarterin Valentina Steiner (18) und die Karlsruherin Caroline Werner (29) über die Qualifikation das Hauptfeld erreichten. Das hatte damit für wenige Stunden acht deutsche Spielerinnen umfasst. Nach Lys’ Absage schrumpfte es auf sieben.