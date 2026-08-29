32 Kilometer vor dem Ziel passiert das Unglück. Tadej Pogacar geht auf der achten Etappe der Spanien-Rundfahrt kopfüber über den Lenker und muss das Rennen aufgeben.

Für Tour-de-France-Champion Tadej Pogacar ist die Spanien-Rundfahrt nach einem heftigen Sturz beendet. Der slowenische Straßenrad-Weltmeister kam auf der achten Etappe gut 32 Kilometer vor dem Ziel in Xeraco kopfüber zu Fall und musste aufgeben. Pogacar, der sich an der linken Schulter verletzte und auch eine blutende Wunde am Kopf hatte, wurde im Krankenwagen abtransportiert.

Der 27-Jährige war auf dem besten Weg, erstmals die Vuelta zu gewinnen. Nach drei Etappensiegen lag er vor der achten Etappe in der Gesamtwertung bereits 3:50 Minuten vor dem Spanier Enric Mas.

Die Spanien-Rundfahrt ist die einzige Grand Tour, die Pogacar in seiner Siegerliste noch fehlt. Ende Juli hatte er zum fünften Mal die Tour gewonnen, dazu gewann er 2024 den Giro d'Italia.

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Fraglich ist nach dem Sturz auch, ob Pogacar seinen WM-Titel bei den Titelkämpfen in Montréal im September verteidigen kann. Der Ausnahmekönner hatte 2024 und 2025 jeweils das WM-Straßenrennen gewonnen. (dpa/mkw)