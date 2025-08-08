„Schlussstrich“ vor Olympia: Weltmeisterin (31) tritt überraschend zurück

Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier hat überraschend ihren Rücktritt vom aktiven Skisport bekannt gegeben.

Die 31-Jährige teilte auf der Website des Österreichischen Skiverbandes mit, dass „der unerschütterliche Wille, der für den Spitzensport erforderlich ist, in den letzten Monaten einfach nicht in dem Maße vorhanden war, wie ich es erwarte“. Vor sechs Monaten hatte sie in Saalbach-Hinterglemm bei der WM noch triumphiert. „Wie das Sprichwort sagt: Der Höhepunkt Ihrer Karriere ist der beste Zeitpunkt, um in den Ruhestand zu gehen“, sagte sie.

Stephanie Venier holte Gold bei der Heim-WM Gold

Die Österreicherin Venier war 13 Jahre lang im Weltcup vertreten und feierte drei Siege und zwölf Podiumsplätze. 2017 gewann die Geschwindigkeitsspezialistin bei der WM in St. Moritz/Schweiz Silber, dieses Jahr neben Gold im Super-G auch Bronze in der Team-Kombination mit Katharina Truppe.

Das könnte Sie auch interessieren: Ballon d’Or-Kandidaten bekannt: Diese drei Deutschen sind nominiert

„Ich habe meinen größten Traum, bei der Heim-Weltmeisterschaft in Saalbach eine Medaille zu gewinnen, mit einer Gold- und einer Bronzemedaille mehr als erfüllt“, sagte sie. „Auch wenn die Olympischen Spiele nächstes Jahr bevorstehen, fühlt es sich wie der richtige Zeitpunkt an, um einen Schlussstrich unter meine Rennkarriere zu ziehen.“ (sid/hen)