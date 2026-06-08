Turn-Superstar Simone Biles hat von einem medizinischen Notfall berichtet, den sie gerade erlebt hat. Die 29-Jährige bezeichnete die Situation als „schlimmste Erfahrung ihres Lebens“, jedoch ohne Details preiszugeben.

„Ich bin normalerweise nicht der Typ, der so etwas teilt, weil mir Privatsphäre in der heutigen Zeit wichtig ist, aber fast zu sterben stand Anfang dieser Woche nicht auf meiner Bingo-Karte“, schrieb Biles in einer Instagram-Story, zu der ein Foto ihres Handgelenks mit mehreren Krankenhausarmbändern gehörte.

Simone Biles’ Ehemann Jonathan Owens konnte nicht bei ihr sein

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Biles verbrachte die Woche nach eigenen Angaben damit, „im Bett zu liegen und sich auszuruhen“. Sie bedankte sich bei ihrem „engsten Kreis“, der sich um sie gekümmert habe. Besonders belastend sei gewesen, dass ihr Ehemann, NFL-Profi Jonathan Owens, wegen des Offseason-Trainings seines Teams, der Indianapolis Colts, nicht bei ihr war. Früher oder später werde sie denen, die sich gemeldet haben, sie besucht oder Blumen geschickt haben, erklären, was genau passiert sei. Auf weiteren Fotos waren Vasen mit Blumensträußen zu sehen.

Biles ist mit sieben olympischen Goldmedaillen eine der erfolgreichsten Turnerinnen aller Zeiten. Drei davon gewann sie bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, bei denen sie nach einer längeren Pause infolge von mentalen Problemen ein triumphales Comeback feierte. (sid/dpa/mp)