„Guck mich an, du Schwein!“ Tennis-Star rastet in Stuttgart am Netz aus

Tennis-Star Fabio Fognini hat sich beim ATP-Turnier in Stuttgart als schlechter Verlierer gezeigt. Der Italiener verlor in Runde eins nach drei Sätzen (6:4; 6:7; 6:3) gegen den Franzosen Corentin Moutet. Nach dem Spiel wollte Fognini Moutets Hand beim Handshake nicht loslassen und beleidigte seinen Kontrahenten auf Französisch als „kleines Schwein“.

Der italienische Veteran, der nur durch eine Wildcard überhaupt in Stuttgart teilnehmen durfte war schon während des Spiels auffällig aggressiv gewesen. Nach einem Punktverlust hatte der 38-Jährige seinen eigenen Schläger über seinem Knie zerbrochen. Sowohl der Italiener als auch der Franzose sind dafür bekannt, unangenehme und provokante Gegner zu sein.

Spicy handshake ?️@moutet99 wins the battle of the entertainers 6-4 6-7 6-3 vs Fognini ?#BOSSOPEN pic.twitter.com/75P18ZH0rW — Tennis TV (@TennisTV) June 10, 2025

Fognini: „Guck mich an, du Schweinchen“

Moutet konnte es sich dann nicht nehmen lassen, nach seinem letzten Punktgewinn provokant in Richtung von Fognini zu jubeln. Für Fognini einer zu viel. Der Italiener wollte Moutet beim Handschlag nicht loslassen und starrte ihn an. Als sein Gegenüber nicht reagierte, schrie Fognini: „Guck mich an, du kleines Schwein“ auf Französisch, um sicherzugehen, dass sein französischer Gegner ihn auch verstehen würde. Moutet ließ sich davon nicht weiter provozieren und bejubelte ausgelassen seinen Sieg.

Fabio Fognini zerstörte während seiner Partie gegen Corentin Moutet seinen eigenen Schläger. imago/Beautiful Sports Fabio Fognini zerstörte während seiner Partie gegen Corentin Moutet seinen eigenen Schläger.

Es ist nicht das erste Mal, dass einer der beiden auf dem Platz in solche Vorfälle verwickelt ist. Erst im März war Moutet mit dem Kasachen Alexander Bublik aneinandergeraten. Die beiden mussten vom Schiedsrichter voneinander getrennt werden.

In Runde zwei wird Corentin Moutet, die Nummer 91 der Welt, auf Alexander Zverev treffen. Der Deutsche ist in diesem Duell nach seinem French-Open-Aus gegen Djokovic klarer Favorit.