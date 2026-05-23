Rothenbaum-Wunder perfekt! Qualifikant Buse Sieger von Hamburg

Um 17.46 Uhr hatte er es geschafft. Ignacio Buse hat seinen Traum-Lauf bei den Bitpanda Hamburg Open vergoldet und Tommy Paul im Finale am Rothenbaum geschlagen. Damit endet für den 22-jährigen Peruaner eine Woche, die er so schnell nicht mehr vergessen wird. In Hamburg wurde er zum Tennis-Millionär, zog in sein erstes ATP-500-Finale ein, und erreichte eine neue persönliche Bestplatzierung. „Das ist die beste Woche meines Lebens“, beschrieb der Qualifikant, der sich zwei Spiele hätte sparen können, seine Turnierwoche.

Im Finale trafen wohl die beiden größten Geschichten des Turniers aufeinander. Bei Paul war es das Zweitrunden-Match gegen Tomas Etcheverry, dass ihn in die Geschichtsbücher am Rothenbaum beförderte. Mit 3:33:16 Stunden, verteilt auf zwei Tage, spielten sie die längste Partie der Rothenbaum-Geschichte seit der Open Era (1969). Er musste nicht nur gegen den Argentinier sieben (!) Matchbälle abwehren, sondern lag auch gegen Alex de Minaur im Halbfinale bereits 2:6, 0:3 zurück, ehe er sich ins Finale kämpfte.

Buse begeisterte das Publikum am Rothenbaum

Bei Buse war es eher das Gesamtwerk, dass zur Geschichte wurde. Der Peruaner musste sich durch die Qualifikation ins Hauptfeld spielen, weil er vergessen hatte, sich für das Hauptfeld einzuschreiben. Die beiden Partien hätte er sich also sparen können. Vielleicht waren es aber auch genau diese Matches, die ihm im Verlauf geholfen haben. Denn auf dem Weg ins Finale ließ er in fünf seiner sechs Matches kein einziges Break zu. Lediglich im Viertelfinale gelang es Ugo Humbert, ihm den Aufschlag abzunehmen. Es war das erste ATP-500-Finale für den 22-jährigen Buse.

Eines war schon vor Beginn der Partie klar: Auch wenn es nicht die beiden Topspieler des Turniers waren, sowohl Paul als auch Buse haben sich auf ihre Art und Weise ins Finale gespielt und boten eine würdige Endspiel-Paarung. Bei 27 Grad und praller Sonne auf dem nahezu vollbesetzten Center Court startete das Match. Unter den Zuschauenden befanden sich erneut einige mit Peru-Flaggen und -Trikots. In seiner Heimat waren derweil alle Augen auf den Shootingstar gerichtet, der sich selbst als „peruanischen Botschafter“ auf der Tour bezeichnete.

Ignacio Buse spielte sich als Qualifikant der Bitpanda Hamburg Open ins Rothenbaum-Finale. WITTERS Ignacio Buse spielte sich als Qualifikant der Bitpanda Hamburg Open ins Rothenbaum-Finale.

Gegen Aleksandar Kovacevic hatte Buse im Halbfinale insgesamt nur vier Punkte bei eigenem Aufschlag verloren. Paul nahm ihm dieselbe Anzahl bereits im zweiten Spiel ab. Das hieß keineswegs, dass Buse unterlegen war. Vielmehr betonte es seine beeindruckenden Leistungen im Vorfeld. Denn auch gegen Paul verzauberte der Peruaner das Publikum von Beginn an mit seiner offensiven und kompromisslosen Spielweise.

Hamburg Open: Finale startet furios

Mitte des ersten Satzes gab es vier Breaks in Folge auf beiden Seiten. Nach 28 Minuten hatte Buse Probleme mit der Hitze und rief im Seitenwechsel einen Doktor. Anschließend merkte man ihm nichts mehr davon an. Beide nahmen sich kaum etwas, kämpften um jeden Punkt und rissen das Publikum mit teils spektakulären Ballwechseln mit. Nach 1:01 Stunden ging es in den Tiebreak, den der Satz verdient hatte. Und auch in der Satz-Verlängerung schenkten sie sich nichts. Es folgte Highlight auf Highlight. Comeback-King Paul wehrte noch zwei Satzbälle ab, ehe Buse den dritten zum 7:6 (8:6) verwandeln konnte.

Tommy Paul im Finale am Rothenbaum. WITTERS Tommy Paul im Finale am Rothenbaum.

Jeder, der Paul über die Woche verfolgt hatte, wusste, dass er sich so schnell nicht aufgeben würde. Im zweiten Satz legte er noch einmal einen Gang zu und holte sich sofort das Break zum 1:0. Im anschließenden Aufschlagspiel von Buse ging es fünfmal über Einstand, bis Paul auf 3:0 und wenig später auf 4:0 erhöhte. Bei den heißen Bedingungen musste Buse deutlich mehr Energie in seine Aufschlagspiele stecken. Zwar konnte er auch seine Comeback-Qualitäten beweisen und auf 4:3 verkürzen, der Satz ging dennoch mit 6:4 an Paul. Der dritte Satz sollte über den Sieger des Turniers entscheiden.

Buse wird zum Champion – Rothenbaum bebt

Beide Spieler verließen den Platz für wenige Minuten und wurden mit honorierendem Applaus zurück auf dem Center Court empfangen. Beide warfen alles rein, wortwörtlich. Zu Beginn des dritten Satzes rutschte Paul zu einem Ball und dabei aus. Buse erkundigte sich, ob bei seinem Kontrahenten alles in Ordnung sei, dann ging es weiter. Der Peruaner fand den deutlich besseren Start in den finalen Durchgang, erspielte sich jede Menge Breakchancen und konnte die fünfte schließlich zum 2:0 ummünzen.

Ignacio Buse wurde nach dem Matchball von Emotionen überschüttet. WITTERS Ignacio Buse wurde nach dem Matchball von Emotionen überschüttet.

Anschließend sah es aus, als würde es nun eine deutliche Angelegenheit. Buse ging mit kämpfte sich Stück für Stück zu seinem ersten Titel. Mit 5:1 ging er in Führung. Doch wieder einmal schlug Paul dann zu, wenn mit ihm kaum einer der über 9000 Fans gerechnet hatte. Er verkürzte noch auf 5:3, ehe Buse nach 3:03:13 Stunden das letzte Mal zum Aufschlag ansetzte. Um 17.46 Uhr fiel er zu Boden und durfte sich Rothenbaum-Sieger nennen. Kaum ein Fan hielt es auf den Plätzen. Ekstase am Rothenbaum!

Buse und Hamburg haben sich in Hamburg verliebt

Mit Tränen in den Augen saß Buse auf der Bank. Zu realisieren, was er gerade erreichte hatte, fiel wohl schwer. Zunächst wurde der unterlegene Paul geehrt, der ebenfalls ein unfassbares Turnier mit mehreren Comebacks gespielt hat. Er gratulierte Buse erstmal zu einem „fantastischen“ Turnier, ehe er verriet: „Ich hoffe, dass ich wiederkomme. Ich liebe Hamburg absolut.“

Anschließend wurde es noch ein letztes Mal richtig laut für den Wunder-Jungen aus Lima. Dabei merkte man, dass er bislang nicht allzu viele Erfahrungen mit Siegen sammeln konnte. Er wollte zunächst selbst den Pokal direkt mitnehmen, der ihm erst später von Bürgermeister Peter Tschentscher übergeben werden sollte. Nach den üblichen Glückwünschen und Danksagungen richtete er noch ein paar ernstere Worte. Neben all dem Tennis dürfe man nicht die Verantwortung in der Welt vergessen. „Sport und Tennis verbindet. Tennis kann ein Weg für Einheit in der Welt sein“, sagte der 22-Jährige. Er selbst unterstützt soziale Projekte, die Menschen ermöglichen sollen, Tennis zu spielen.

Peruaner wurde in Hamburg zum Tennis-Millionär

Paul erhält durch die Final-Teilnahme 330 Punkte und rückt damit auf Rang 21. Zudem gibt es 223.350 Euro Preisgeld für den US-Amerikaner. Für Buse bedeutet der Sieg nicht nur 500 Punkte und damit den Sprung auf seinen neuen Bestwert Rang 31 in der Weltrangliste. Vor dem Turnier stand war er 62. Er nimmt auch das meiste Preisgeld seiner Karriere mit – 415.140 Euro. In Hamburg erreichte er damit mehrere persönliche Rekorde, wurde zum Tennis-Millionär (knackte die eine Million Euro Preisgeld) und lernte sogar noch etwas über seine Familiengeschichte. Wie er im Laufe der Woche nach und nach recherchierte, hatte er einen deutschen Urgroßvater, der auf einem Schiff geboren wurde, dass von Deutschland nach Amerika ablegte.

Buses Weg zum Titel: Q1: Niels McDonald (1014.; 6:2, 6:0) – Q2: Hugo Gaston (120.; 6:1, 6:2) – R1: Flavio Cobolli (12.; 6:2, 7:5) – R2: Jakub Mensik (28.; 6:0, 6:3) – VF: Ugo Humbert (34.; 6:3, 5:7, 6:3) – HF: Aleksandar Kovacevic (94.; 6:1, 6:4) – Finale: Tommy Paul (26.; 7:6 (6), 4:6, 6:3). Gesamte Spielzeit: 11:48:36 Stunden.

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Pauls Weg ins Finale: R1: Ethan Quinn (49.; 6:1, 6:3) – R2: Tomas Etcheverry (25.; 6:7 (5), 7:6 (5), 7:6 (7)) – VF: Daniel Altmaier (65.; 6:2, 7:5) – HF: Alex de Minaur (9.; 2:6, 6:3, 6:3) – Finale: Ignacio Buse: (6:7 (6), 6:4, 3:6). Gesamte Spielzeit: 11:43:02 Stunden.